Kılıçdaroğlu: Davutoğlu, '4 Mayıs saray darbesi'ne boyun eğerek dikta rejimine zemin hazırladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra partisini olağanüstü kongreye götürme kararı veren AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakkını helal ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu, '4 Mayıs saray darbesi'ne boyun eğerek dikta rejimine zemin hazırlamıştır" dedi.

Davutoğlu'nun, AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yaptığı veda konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Başbakan kendisine oy verenlerin iradesiyle değil, bir kişinin iradesiyle koltuğundan ayrılmak zorunda kalmıştır. 64. Hükümet'e darbe yapıldı, demokrasi adına Davutoğlu'nu savunmak da bize düştü" ifadesini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sayın Davutoğlu, başbakan olarak iki kez seçimlere girmiş, 1 Kasım’da yüzde 49,5 oranında oy almıştır. Başarılı bir sonuçtur. Parlamenter demokrasi kuralları içinde o koltuğa oturmuştur. Milli iradeye saygı demokrasinin kuralıdır. Sayın Davutoğlu’nu başbakanlığa kendisinin de sıklıkla vurgu yaptığı milli irade getirmiştir"

"Bir kişinin iradesiyle koltuğundan ayrılmak zorunda kaldı"

Başbakan kendisine oy verenlerin iradesiyle değil, bir kişinin iradesiyle koltuğundan ayrılmak zorunda kalmıştır. O bir kişi 4 Mayıs’ta saray darbesini yapan kişidir. O kişi, ülkesinin demokrasisini değil, kendi dikta yönetimini düşünmektedir. Davutoğlu 4 Mayıs saray darbesine boyun eğerek dikta rejimine zemin hazırlamıştır.

"Bu darbe 64. Hükümet’e yapılmış bir darbedir"

Demokrasi adına Sayın Davutoğlu’nu savunmak da bize düştü. Türk siyasal tarihinde önemli bir yeri olan AKP’nin 4 Mayıs saray darbesini kabullenmeleri de demokrasi adına acı bir tablodur. Demokrasilerde darbeler desteklenmez, darbelere direnilir. Bu milli iradeye bağlılığın da temel bir görevidir. 4 Mayıs saray darbesini bir partinin iç meselesi olarak da görmemek gerekmektedir. Bu darbe 64. Hükümet’e yapılmış bir darbedir. Darbeye direnmek gereğin de ötesinde bir zorunluluktur. Dikta rejimine zemin hazırlamak için meşru hükümete darbe yapanlar CHP olduğu sürece asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Yaklaşık 150 yıllık parlamenter geleneği bir diktatörün beklentilerine feda etmeyeceğiz. Darbecileri yeneceğiz, demokrasi kazanacak.