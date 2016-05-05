Erdoğan, Davutoğlu’nu gönderdikten sonra Beştepe’de kimlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevini bırakma kararı almasıyla sonuçlanan görüşmenin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ile bir araya geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Başbakan Ahmet Davutoğlu, görüşmenin ardından Başbakanlık Konutu’nda Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Başbakan Danışmanı Kerim Özkul’un da aralarında bulunduğu danışman ve yakın çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Konut’taki toplantı sürerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ile bir değerlendirme toplantısı yaptı.



Kongre 22 Mayıs'ta

MYK'da AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nin 22 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı. Davutoğlu'nun birazdan olağanüstü kongre kararını açıklaması bekleniyor.



Bir hafta önce başladı

Kulislere yansıyan bilgilere göre, olağanüstü kongre hazırlıkları bir hafta önce başladı. Cumhurbaşkanına yakın ekibin imza toplamak için kendilerine yakın ekiple görüştüğü öğrenildi. Başbakan Davutoğlu’nun MKYK’da yetkilerini devretmesinin istenmesiyle olağanüstü kongre için imza toplama çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğü öğrenildi.