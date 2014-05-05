CHP’li Süleyman Çelebi'den Meclist'e poşulu protesto

TBMM Genel Kurulu'nda 1 Mayıs'taki Taksim yasağı ile ilgili söz alan CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, 1 Mayıs yasaklarını ve Beşiktaş'ta bir öğrencinin, polis tarafından boynuna zorlu poşu takılarak fotoğraflanmasını protesto etti. Meclis Genel Kurulu kürsüsüne boynuna poşu takarak çıkan Çelebi, “Poşu nasıl takılır sizden öğrenecek değiliz” dedi.

Fırat Keskinkılıç’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Süleyman Çelebi, Twitter hesabından, "Poşu nasıl takılır sizden öğrenecek değiliz. Suçumuz buysa mecliste de poşuyla çıkarız" diye yazdı. TBMM genel kuruluna katılan ve söz alarak kürsüye gelen Çelebi, 1 Mayıs'ta gençleri teşhir etmek amacıyla onlara zorla poşu takmayı çalışan polis ve iktidarın uygulamalarını protesto etmek için bu poşu taktığını söyledi.