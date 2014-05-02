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Polis, öğrenciye zorla poşu takıp fotoğrafını çekti

Polis, Beşiktaş'ta bir gencin boynuna zorla poşu takıp fotoğraflarını çekerek fişledi

02 Mayıs 2014 16:19

1 Mayıs’ta Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen bir gence polis, zorla poşu takıp gencin fotoğrafını çekti. Flash Haber’e göre, bir duvara yaslanmış iki genç, polisin poşu takma girişimine direnirken görüntüleniyor. Gençlerden biri İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu ve eylemlere ilk kez katıldığını söylüyor. Fakat "Taksana şunu" diyen bir polis gencin boynuna poşuyu geçiriyor; bu sırada da bir başka polis fotoğraf çekiyor ve “Çektik bitti” diyor. 

Polisin görüntülendiğini fark etmesi üzerine kameramanın daha fazla görüntü almasına izin verilmiyor.

 

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