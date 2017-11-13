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CHP'li Sağlar: Tarsus'taki kazıda Aziz Paul'ün mezarı arandı

"Kültür Bakanlığım döneminde Cumhurbaşkanı Turgut Özal örtülü ödenekten Mersin İl Özel İdaresi'ne para gönderdi"

13 Kasım 2017 13:11

Kültür Bakanlığı sırasında dönemin Vatikan Büyükelçisi’nin, Aziz Paul’ün mezarının Tarsus’taki kilise civarında olduğunu söylediğini kaydeden CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, “O dönem kilise örtülü ödenekten restore edildi ancak mezar aranmadı. Aldığım bilgiye göre o mezar şimdi arandı” diye konuştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinin 82 Evler mahallesi'nde, Özel Harekât polislerinin gözetiminde 1 yıldır sürdürülen kazı bitti ancak tartışması bitmedi. Sözcü'nün haberine göre Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar,  "Kazı yapılan bölgede, İncil'de Tarsuslu Paul olarak geçen ve İsa'nın ilk havarileri arasında bulunan, St. Paul'ün mezarının arandığını sanıyorum" dedi.

Tarsus'un tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Sağlar, şöyle konuştu:

"Örtülü ödenekten para gönderildi"

"Kültür Bakanlığım döneminde, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal örtülü ödenekten Mersin İl Özel İdaresi'ne para gönderdi ve Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi'nin de beni ziyarete geleceğini söyledi. O hafta Büyükelçi geldi. Tarsus'taki kilisenin kendileri için çok önemli olduğunu, Aziz Paul'ün mezarının da kilise civarında olduğuna inandıklarını söyledi. Restorasyon tamamlandı ama o zaman mezar aranmadı.

Aldığım bilgi ve tahminimce şimdiki kazıda, mezar arandı. Güvenlik önlemleri doğal ama arkeolojik bir kazı yapıldığı açıklansaydı, bunca spekülasyona meydan verilmezdi. Eğer mezar bulunursa Tarsus, Hristiyanlar için bir numaralı merkez olur ve milyonlarca turist ibadete gelir."

Mezar Roma'da mı Tarsus'ta mı?

Tarsus'ta doğan Aziz Paul'e adanan kilise, M.S 11. yüzyılda inşa edildi. 1993'de Vatikan tarafından bu kilisede 'Aziz Paul Ayin ve Sempozyumu' yapıldı. St. Paul, Hristiyanlığın yaygınlaşması için büyük mücadele veren isim olarak biliniyor. Kilisenin tavanında, Hz. İsa, Yohannes, Mattios, Marcos ve Lucas'ın freskleri bulunuyor. Bazı tarihçiler ise St. Paul'ün mezarının, Roma'daki bazilikada olduğunu iddia ediyor. Bazilikada kazı yapılmış, bulunan bazı kemiklerin St. Paul'e ait olduğu öne sürülmüş, ancak bu durum kesinlik kazanmamıştı.

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