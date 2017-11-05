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Tarsus'taki gizemli kazı bitti, tartışma bitmedi: Tonlarca altın bulundu

Mahalle sakinleri, özel harekât polislerinin koruduğu, milletvekillerinin alınmadığı kazı alanında bir şey bulunmadığının söylenmesinin yanıltmaya yönelik olduğunu savundu

05 Kasım 2017 14:08

Tarsus’un 82 Evler mahallesinde, 2012 yılında polis memuru Mithat Erdal’ın kurban gittiği defineci cinayetinin aydınlatılması için başlatıldığı öne sürülen ve Özel Harekât polislerinin gözetiminde 1 yıldır süren gizemli kazı, önceki gün sona erdi.

Habetürk Gazetesi’nden Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut’un haberine göre, çalışmalar sırasında bölgeye çekilen brandaların bir kısmı araçların geçmesi için sökülünce, avludaki bazı çukurların hafriyatla doldurulduğu ortaya çıktı. Yetkililer kazının bittiğini bildirmesine rağmen, bazı sivil giyimli kişiler alana kimseyi yaklaştırmadı.

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Açıklama inandırıcı gelmedi

“Kral Dakyanus’un hazinesi bulundu”, “Hz. Musa’nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor”, “Yeraltı şehrine ulaşıldı”, “Tonlarca altın çıktı” gibi efsanelerle tüm Türkiye’nin dikkatini çeken kazının “Bir şey bulunmadı” denilerek bitirilmesi ise kimseyi tatmin etmedi.

Mahalle sakinleri, özel harekât polislerinin koruduğu, milletvekillerinin bile alınmadığı, geceleri dahi araçların yanaştığı kazı alanında bir şey bulunmadığının söylenmesinin ‘yanıltmaya yönelik’ olduğunu savunuyor.

"Çok çok kıymetli tarihi eserler bulundu"

İsmini vermek istemeyen bir mahalleli, bölgede konuşulanları şöyle özetledi:

“CHP’li Milletvekili Aytuğ Atıcı’yı kazı alanına alarak açıklama yapan kişiler, 3 çukur açıldığını, diklemesine açılan çukurlarda katmanların incelendiğini vurguluyor. Peki, kazı alanının çevresinde bulunan sokaktaki çökmeler ve evlerin duvarlarında oluşan çatlaklar bu dikey çukurlar nedeniyle mi oldu? Buna kesinlikle inanmıyoruz. Bize göre burada çok çok kıymetli tarihi eserler veya tonlarca altın bulundu.”

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