Tarsus'taki gizemli kazıda 'resmen' bulunanlar: 1 sikke, 1 sütun...

Mersin’in Tarsus İlçesi 82 Evler Mahallesi’nde, MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazıdan resmi yazıya göre 1 adet bronz sikke ve kırık sütun parçası bulundu.

HaberTürk'te yer alan habere göre, kazıda çalışmalar 3 Kasım’da ani bir kararla bitirildi. Bütün şehir ‘Kral Dakyanus’un hazinesi bulundu’, ‘Hz. Musa’nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor’, ‘Yeraltı şehrine ulaşıldı’, ‘Tonlarca altın çıktı’ gibi efsanelerle çalkalanırken, milletvekillerinin bile alınmadığı kazıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

3. derece SİT alanı

Ancak Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Mersin İl Kültür Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda kazı buluntularına dair bilgiler de yer aldı.

Gazete Habertürk'ten Hakan Bulut'un haberine göre yazıda 82 Evler Mahallesi’nde 3. derece arkeolojik SİT alanında Tarsus Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım tarihli uzman raporunun incelendiği belirtildi.

Yazıda gizemli kazıda elde edilenlerle ilgili şu ifadeler yer aldı: “Söz konusu raporda, anılan alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmamış olması nedeniyle kazı çalışmalarının sonlandırılması kanaatine varıldığı belirtilerek, alanda açılan 3 kazı çukurunun can ve mal güvenliği açısından kapatılması talep edilmektedir.

Bu kapsamda bahse konu kazı çukurlarının yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında gerekli güvenlik tedbirleri alınması kaydıyla iliniz, Tarsus Müze Müdürlüğü’nce kapatılması ve sonucunda bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim...”