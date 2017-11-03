CHP’li Aytuğ Atıcı: Tarsus'taki kazıda İncil bulunduysa, Hristiyanlar için ülkemiz Kâbe olacak

CHP Mersin Milletvekili Prof. Aytuğ Atıcı, Mersin'in Tarsus İlçesi’nde gecekondu tipi bir evde kimsenin yaklaştırılmadığı ve polis eşliğinde yapılan gizemli kazıyla ilgili önemli ayrıntıları açıkladı. Bir yıldan beri esrarlı koşullar altında kazıyı takip eden Atıcı, Roma imparatoru Dakyanus’un hazinesi ile Aziz Paul’in İncilinin bulunma ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi. “Eğer buradan bir İncil çıktıysa, dünyadaki Hristiyan tarihini değiştirecek özelliktedir. Çünkü kayıp İncil’dir bu” diyen Atıcı, bunun dünya dinleri tarihi değiştireceğine dikkat çekti.

Efes gibi önemli kazıların polis eşliğinde yapılmadığını belirten Prof. Atıcı,” Madem öyle niye gizli yapılıyor, niye polis koruyor, o kadar kazı alanı gezdik, Efes hala bitmedi, orada bir polis gördünüz mü? Herkesin gözü önünde oluyor, burada her şey gizli ve 10 aydır buradan ne çıktığını kimse bilmiyor” dedi.

Kazıyla ilgili iddialar üzerine önceki gün Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell, “Vatikan’ın Tarsus’taki herhangi bir arkeolojik kazı veya başka faaliyete dahli yoktur” demişti.

CHP Mersin Milletvekili, Tarsus’taki gizemli kazının takipçisi Prof. Aytuğ Atıcı’nın T24’e değerlendirmeleri şöyle.

“Yaklaşık bir yıl önce esrarengiz kazı başladı”

Yaklaşık bir yıl önce esrarengiz bir kazı başladı. Birdenbire bir evin etrafı çevrili ve polisler koruma çemberi altına aldılar. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Birkaç defa gittim kazı alanına yaklaştırılmıyoruz. Kazı devam ediyor, ne çıktığını kimse bilmiyor. İyice araştırma başladıktan sonra iki nokta üzerinde yoğunlaştık. Roma imparatoru Dakyanus’un hazinesinini olma ihtimali, Azizi Paul ’in incilinin bulunma ihtimali üzerinde duruluyor. O zaman bu kazı niye gizli yapılıyor.

“Tarsus Müze Müdürlüğü himayesinde”

(Burada herhangi bir kurumun kazısı görünmüyor mu sorusuna) O nu da yasal kılıfına uydurmak için Tarsus Müze Müdürlüğüne sen bize bir başvur, tarihi eser kazısı yapacağım diye. Kültür Bakanlığı da kurtarma kazısı diye izin vermiş. Müze müdürlüğünün himayesinde denetiminde burada bir kurtarma kazısı yapılıyor tırnak içinde. İşin teorik ve yazılı olan hali o.

Madem öyle niye gizli yapılıyor, niye polis koruyor, o kadar kazı alanı gezdik, Efes hala bitmedi, orada bir polis gördünüz mü? Herkesin gözü önünde oluyor, burada her şey gizli ve 10 aydır buradan ne çıktığını kimse bilmiyor.

“Burada bir İncil çıktıysa o kayıp İncil’dir”

Burada çıkan her türlü malzeme milletin malıdır, eğer buradan bir İncil çıktıysa, dünyadaki Hristiyan tarihini değiştirecek özelliktedir. Çünkü kayıp İncildir bu. Böylece burada bir İncil bulunursa bize göre de haktır. Tarif edilmemiş, değiştirilmemiş İncil haktır. Allah tarafından gönderilmiştir, Hz İsa’da haktır, hak peygamberdir biz ona da inanırız. Bu İncil bulunursa bütün dünya dinleri tarihi değişir bu kadar bu kadar kıymetli bir parça aranıyor.

“Bulamadık derlerse kim inanacak buna”

Niye gizli arıyorsunuz, peki bulduysanız. Şimdi bulamadık derlerse kim inanacak buna. Çünkü tırnak içinde resmi arama çalışmaları başlamadan önce burada kazı çalışmaları vardı. Ve iddiaya göre kaçak kazı a çalışmalarının ardında Vatikan varmış.

Bu benim oraya gidip gelirken konuştuğum MİT, polis, diğer yetkililer kazıya bizzat müdahil olmuş mülk sahipleri arada konuşuluyor. Ben demiyorum ki Vatikan yapıyor, elimde belge yok ama böyle bir iddia var. Bu iddiayı bana söylediklerinde ‘hocam bu iddiayı dilendirmeyin bize sadece 10 gün izin verin dediler. Erdoğan bu konuda açıklama yapacak dediler. 10 gün değil 10 ay geçti Erdoğan hiç bir açıklama yapmadı.

“İncil kaçırıldıysa...”

Hal böyle olunca ben de elde ettiğim bu bilgileri kamuoyu ile paylaştım. Çünkü endişem şu; orada İncil bulunduysa ya da kaçırıldıysa? O İncil bulunduysa ve burada sergilenirse inanın Müslümanlar için Kabe neyse nasıl milyonlarca insan gidip kota uygulanıyorsa, Hristiyanlar için bu öyle olacak. Türkiye turizm ihya olacak demektir. İhya olacağımız bir konuyu neden gizleyelim herkesten niye böyle bir şey yapalım.

“Sen iki çatı kiremit için mi 24 saat polis görevlendiriyorsun?”

Bilgi Edinme ve önergelere gelen yanıtlarda, burası bir kurtarma kazısıdır, resmi yapılmaktadır. Tarsus Müze müdürlüğü himayesinde deniyor. Ne buldunuz; iki çatı kiremiti bulduk. Üç tana küp kulpu bulduk. Envantere geçirdik müzede de sergiliyoruz. Anladım da, sen kiremit bulmak için mi polis görevlendirdin 24 saat.