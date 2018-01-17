CHP'li Sağlar: Eş, anne, kardeş, yoldaş olarak "Yeter" diyen kadınlar ortaya çıktı; Erdoğan'ı sandıkta gömecekler

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP'nin grup toplantısında, CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımları suçlamasının, kadınlardan korktuğunun bir göstergesi olduğu yorumunda bulundu. Kadın üzerinden siyaset yapıp kadınları yok sayan birisine yeter diyen kadınların ortaya çıktığına dikkat çeken Sağlar, “Bu kadınlar Erdoğan’ı sandıkta gömecekler” diye konuştu.

Erdoğan’ın grup konuşmasını T24’e değerlendiren CHP'li Sağlar, "Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlardan korktuğunun açıkça göstergesi. 15 yıl sonra ilk defa karşısında iki tane ve daha fazla kadınlar ortaya çıktı. Bugüne kadar kadın erkek eşit değildir, kadın üzerinden siyaset yapıp kadınları yok sayan birisine şimdi bir eş bir anne bir kardeş ve yoldaş olarak yeter diyen kadınlar ortaya çıktılar, bu kadınlar Erdoğan’ı sandıkta gömecekler" dedi. Sağlar, şöyle devam etti:

"O nedenle bir hedef gösteriyor. Kaftancıoğlu da akıllı, aydın, bir doktor ve anne. Her şeyden önce demokrasi mücadelesi veren bir kişi. Erdoğan neler söylediklerine, Bahçeli’nin de kendisi hakkında söylediklerine bakması gerekiyor. Bunların hepsi safsata, ama bir gerçek var ki, CHP demokratik bir kongre yaptı ve bir kadını seçti o kadın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve Türkiye’de tekrar parlamenter sisteme dönecek, rejimi geri getirecek olan bir CHP’li olarak."

AKP Grup Başkanvekili: CHP'nin il başkanını savunmak HDP'ye kalmaz

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda da Kaftancıoğlu tartışması yaşandı. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’nun Kaftancıoğlu'na 'çok çirkin bir saldırı yürütüldüğüne' ilişkin sözleri ve değerlendirmelerine, “Cumhuriyet Halk Partisinin il başkanını savunmak herhâlde HDP'ye kalmaz, kendileri bununla alakalı açıklama yapılacaksa yaparlar” diye yanıt verdi.

CHP: Siz önce başınızı kaldırmaya çalışın

Muş'un yorumlarının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Eğer gerçekten biz birilerini suçlamak istiyorsak ve yol arkadaşlığıyla ilgili suçlamak istiyorsak bakın, sizin AKP Genel Başkanınızın yol arkadaşı Fethullah Gülen'dir. (CHP sıralarından alkışlar) Sizin AKP Genel Başkanınızın yol arkadaşı altına kırmızı halı serdiği Salih Müslim'dir, (Mesud) Barzani'dir, Rıza Sarraf'dır, Mehmet Cengiz'dir, Ensar Vakfı'dır. O yüzden, siz önce başınızı kaldırmaya çalışın” dedi. TBMM Genel Kurulu’ndan yaşanan tartışmalar, tutanaklara şöyle yansıdı:

HDP GRUBU ADINA FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sadece dün ve bugün söylenenleri değerlendirin, bunlar fevri sözler değil arkadaşlar. Grup toplantılarında elleri patlayıncaya kadar, bakanlar alkışlıyorlar bu sözleri. Örneğin, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'na dünden beri çok çirkin bir saldırı yürütülüyor. Kendisine ait olmadığı çok net olmasına rağmen bir genç kadının, bir eylemden, üstelik fotoğrafı da servis ediliyor ve o genç kadın da aslında mağdur ediliyor bir yandan ve buna AKP Genel Başkanı da itibar ediyor. İtibar mı ediyor, yoksa bu tip yalanlar nerelerden üretiliyor gerçekten, insan tereddüde düşüyor.

Siyasetin içinde sürekli şiddet var, hele kadınlar söz konusu olduğunda. Hele kadınlar, bir adım öne çıktığında o şiddet fark edilmeyen biçimlerde de -sadece fiziksel şiddet olarak değil aynı zamanda psikolojik şiddet olarak, mobbing yaparak, farklı algılar yaratarak da- çok daha fazla körükleniyor ve kadınların ayağı kaydırılmaya çalışılıyor. Çünkü deniliyor ki: "Buraların hâkimi bizleriz, sizin ne haddinize? Sizin ne haddinize, öyle kadın partisi olmak ya da kadın il başkanı olmak, kadın eş başkan olmak ya da çok sayıda milletvekiliyle Mecliste temsil ediliyor olmak?" Evet, bunlar, kadınlar söz konusu olduğunda maalesef böyle olabiliyor.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanını savunmak herhâlde HDP'ye kalmaz, kendileri bununla alakalı açıklama yapılacaksa yaparlar. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bazı değerlendirmelerde bulunmuştur, doğru; yapılan beyanatlar üzerinden, atılan beyanatlar üzerinden, burada kendisinin şahsına atfen söylenen ifadeler de vardır. Dolayısıyla, ortada vahim bir tablo vardır. Zaten bununla alakalı söylemi, kararı verecek olan Cumhuriyet Halk Partisidir, ne yapacaklarsa yapsınlar, bu bizimle ilgili bir mesele değil.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Şimdi, kalkıp da işte "İstanbul İl Başkanını savunmak HDP'ye düşmez." falan diyerek basbayağı sataşmada bulunmuştur.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kerestecioğlu, size de iki dakika süre veriyorum. Lütfen yeni bir sataşmaya meydan vermeyelim.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sayın Başkan, ben sataşmaya meydan vermeyecek şekilde konuşabilirim ama maalesef algılar öyle olmuyor. İşte yani daha önceki konuşmamda da öyle bir şey yoktu ama ben burada kadın dayanışmasından bahsediyorum ve özellikle kadın siyasetçilere yapılanlardan bahsediyorum. Canan Kaftancıoğlu, zaten kendisi yıllardır siyasetin içinde olan bir kadın, onu savunmak bana düşmez, o kendi yaptıklarını zaten kendisi savunur, böyle bir şeyden bahsetmiyorum, bunu anlayan anlamıştır. Bugün Meral Akşener'e de ya da AK PARTİ'li herhangi bir kadına da kalkıp siyasette öne çıkmaya kalktığında laflar edilecek olsa buradan gene, bu kürsüden laf edecek olan bizlerizdir, erkeklere özellikle onun önünü kesmemesi için işaret edecek olan ve bunu uyaracak olan bizleriz.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Size ne kardeşim Cumhuriyet Halk Partisinin il başkanından? Size ne Cumhuriyet Halk Partisinin politikalarından? Siz kendi içine düştüğünüz çirkefliğe baksanıza. Sizin AKP Genel Başkanının muteber iş arkadaşı, yol arkadaşı, binlerce ihaleyi verdiği, Cerattepe'de orayı peşkeş çektiği Mehmet Cengiz -demedi mi de çok kıymetli o da- "Milleti bilmem ne yaparım." diyen kişi o kişi değil midir? Sizin arkadaşınız, sizin Genel Başkanınızın yol arkadaşı bu kişi değil midir? Siz hangi yüzle Cumhuriyet Halk Partisine, hangi yüzle Cumhuriyet Halk Partisinin il başkanına dil uzatıyorsunuz?

Eğer gerçekten biz birilerini suçlamak istiyorsak ve yol arkadaşlığıyla ilgili suçlamak istiyorsak bakın, sizin AKP Genel Başkanınızın yol arkadaşı Fetullah Gülen'dir. (CHP sıralarından alkışlar) Sizin AKP Genel Başkanınızın yol arkadaşı altına kırmızı halı serdiği Salih Müslim'dir, Barzani'dir, Rıza Sarraf'dır, Mehmet Cengiz'dir, Ensar Vakfıdır. O yüzden, siz önce başınızı kaldırmaya çalışın. (CHP sıralarından alkışlar)