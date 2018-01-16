CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Erdoğan'ın doğrudan beni hedef alması memnuniyet verici, acziyetini gösteriyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Marjinal derneğin başında olması gereken tip” diyerek hedef aldığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Hedef göstermesi içinde bulunduğu durumun acziyetini göstermesi açısından manidardır” dedi.

Kaftancıoğlu seçildikten sonra geçmişte Twitter’da paylaştığı bazı mesajlar gündeme getirilmişti.

İstanbul başsavcılığı, seçilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden ihbar üzerine Twitter paylaşımları nedeniyle aralarında ‘örgüt propagandası’nın da olduğu üç suçlamayla Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında söz konusu mesajları ekrana yansıtıp CHP’li başkanı “Normalde, Taksim’in arka sokağında marjinal bir derneğin başında olması gereken bu tipleri siyasi partinin başına koyduğunuzda işte böyle bir durum ortaya çıkıyor” sözleriyle hedef almıştı.

‘Yargı önünde hesaplaşacağım’

Twitter hesabından Erdoğan’a yanıt veren Kaftancıoğlu, sözlerine teşekkürle başladı: “Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan şahsımı hedef almış olması benim açımdan çok memnuniyet verici olup, kendisine çok teşekkür ederim. Şahsımla ilgili yalan, yanlış iftira ve iddialarda bulunması, hedef göstermesi ise içinde bulunduğu durumun acziyetini göstermesi açısından manidardır.”

Durumu yargıya taşıyacağını belirten CHP’li başkan, şöyle yazdı:“Şahsi ikballeri uğruna devlet ve devlet kurumlarının yalan dolanlarla bu derece itibarsızlaştırılmasına vesile olanlarla başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yargı önünde hesaplaşacağım. Son söz: korkunun ecele faydası yoktur! Halkız, haklıyız, kazanacağız..”