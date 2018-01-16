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HDP: Bütün kadınlar Kaftancıoğlu'na sahip çıkmalı

"AKP-Erdoğan iktidarının sevgili Kaftancıoğlu'na yönelik nefret dilini, linç kampanyasını kınıyorum"

16 Ocak 2018 19:46

HDP Eş Genel Başkanı Serip Kemalbay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen Canan Kaftancıoğlu’na yönelik sözlerini eleştirdi. Kemalbay tüm kadınları Kaftancıoğlu'na sahip çıkması gerektiğini söyledi.

TIKLAYIN-Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'nun tweetlerini suçladı: Ey Kemal, muhalefet terör örgütü mensuplarını göreve getirmek değildir!

HDP Eşbaşkanı Serpil Kemalbay, partisinin  grup toplantısında konuştu. Kemalbay,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan sözlerine tepki gösterdi.  Kemalbay  “O kadar büyük bir utanç ki, AKP grup toplantısında Canan Kaftancıoğlu yuhalatılıyor! AKP-Erdoğan iktidarının sevgili Kaftancıoğlu’na yönelik nefret dilini, linç kampanyasını kınıyorum. Bütün kadınlar Kaftancıoğlu’na sahip çıkmalı" dedi. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine ait olduğu belirlenen Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlarını salondaki ekrana yansıtmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek"Terör örgütü mensuplarını göreve getirmeyi muhalefet sanan zihniyet CHP'yi esir almıştır. Muhalefet, terör örgütü mensuplarını göreve getirmek değildir. Bu ihanetleri kabul etmeyen nice insanlar olduğunu da inanıyorum. Onlara özellikle sesleniyorum" demişti.

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