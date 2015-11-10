CHP'li Purçu: AB İlerleme Raporu, Romanların yaşadığı sorunları görünür kılıyor

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, AB İlerleme Raporu’nun Romanların yaşadığı sorunları görünür kıldığını söyledi. Romanlara yönelik politikaların acilen uygulanması gerektiğine dikkat çeken Purçu, “Yeni anayasanın amacının ve sürecinin tek amacı olmalıdır. Bu amaç romanlar gibi tüm ezilen grupların bir başka deyişle herkesin hakça bir düzende eşitlik içinde yaşamını inşa etmek olmalıdır” dedi.

Hayata geçmeyen ulusal strateji ve eylem planına da vurgu yapan Purçu, “Romanlara yönelik politikaların acilen uygulanması lazım. Bu aciliyet hastane doğumu olmasına rağmen nüfus kağıdı olmadığı için okula gidemeyen çocuklar için gerekli. Bu aciliyet hala teneke damlarda, evlerde oturanlar için gerekli. Bu aciliyet acil kamulaştırma ile yerlerinden edilenler için gerekli. Bu aciliyet bonzaiden, jamaikadan ölen çocuk ve gençlerimiz için gerekli. Bu aciliyet okula devam edemeyip erken ve zorla evlendirilen çocuklar için gerekli. AKP iktidarı bu sorunları yapısal olarak çözme iradesi göstermemiştir. Tekil çözümler ile Roman kardeşleriminin yaşadığı sorunlar çözülemez” diye konuştu.

2015 İlerleme Raporu’nun Romanlara dikkat çekilen bölümleri şöyle:

* Anayasa temel hak ve özgürlükleri ve insan haklarını güvence altına almaktadır. Romanların haklarının etkin olarak garanti altına alınmasına hala ihtiyaç bulunmaktadır.

* Sosyal içerme konusunda sosyal politikanın uyumlaştırılmasında bir gelişme yoktur. Romanların entegrasyonu için ulusal strateji hala kabul edilmemiştir.

* Romanlar için eğitimin daha kapsayıcı olmasına ihtiyaç duyuluyor.

* Roman yurttaşlar için ulusal strateji ve eylem planı hala kabul edilmemiştir. Stratejinin uygulanması için zaman planlaması, bütçesi ve tedbirler ile tesis edilmesi zorunludur. Mart 2015’te Trakya Üniversitesi’nde Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. İlk defa, ana muhalefet partisi olan CHP tarafından bir Roman aday yapılmış ve parlamentoya seçilmiştir. Roman STK’nın şikayeti üzerine bir televizyon dizisi Romanlara yönelik ayrımcı dil kullanmasından dolayı yayından kaldırılmıştır. Romanlara yönelik yeni linç girişimleri bulunmakta ve 30 mahkeme süreci bu konuda devam etmektedir.

* Belgesi olmayan Romanların sayısına ilişkin resmi istatistik yoktur. Romanların entegrasyonunda veri toplama arttırılmalıdır. Yurttaşlıkla ilgili belgeleri temin etme usulü pahalı ve külfetlidir. Doğum kaydı ve doğum belgesinin düzenlenmesş daha kolaylaştırılmalıdır. Sağlık hizmetlerine erişim geliştirilmelidir. Roman aileler için tıbbi hizmetler büyük oranda erişilebilirdir. Madde bağımlılığı büyüen bir problemdir. Roman grupların kaliteli eğitim ve istihdama erişim ve sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarında karşılaştıkları ayrımcılık devam etmektedir. Roman toplumunda okula devamsızlıktan kalma yüksek ve çocuk işçiliği büyük bir problemdir. Kentlerin kalkınmasına dair projeler Romanların geleneksel iş fırsatlarından ve dayanışma ağlarından mahrum etmesiyle dezavantaj olmaya devam etmektedir.