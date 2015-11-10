AP Başkan Yardımcısı: İlerleme Raporu, hak ve özgürlüklerin dramatik şekilde kısıtlandığını onaylıyor

AVupa Birliği'nin bugün açıkladığı İlerleme Raporu'nu değerlendiren Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff, "Bu daha çok bir gerileme raporudur. Birçok yönüyle hakların ve özgürlüklerin dramatik şekilde kısıtlandığını onaylıyor" dedi.

Zaman'dan İsmail Çevik'in haberine göre, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin temelinde Avrupa'nın özgürlükçü değerlerini benimsemenin olduğunu belirten Lambsdorff, “Türkiye iç politikada Avrupa değerlerinden çok uzaklaştı. Bu rapor, üyelik müzakerelerinin ilişkileri iyileştirme yerine daha da kötüleştirdiğini ortaya koyuyor“ dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de seslenen Lambsdorff, Merkel'in Avrupa değerlerini yok sayarak çaresizce Erdoğan'ın taleplerini yerine getirmesinin ne Avrupa'ya ne de Türkiye'ye yaramayacağını söyledi.

Merkel'in üyelik müzakerelerinin hızlandırılması adımlarını zaman ve enerji kaybı olarak yorumlayan AP Başkan Yardımcısı Lambsdorff, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Şu kesin ki Türkiye sadece yakın bir dost ülke değil aynı zamanda önemli bir NATO üyesi ve stratejik ortak. İnsanı yardım ve dış sınırlarının güvenliği konularında yoğun işbirliği çok önemli. Dış politikada Brüksel, Berlin ve Ankara'nın Suriye'nin tekrar istikrarlı hale gelmesi, mültecilere gelecekte ülkelerine dönme imkanlarının sağlanması gibi birçok konuda ortak çıkarı çok fazla. Bu nedenle bizim yakın enerji, dış politika, sivil toplum diyalogları, ticaret, vize kolaylığı ve mülteci sorunu gibi çalışabileceğimiz konularda yeni adımlara ihtiyaç var.“