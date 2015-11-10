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Dünya
Deutsche Welle

AB Türkiye İlerleme Raporu'nu yayınladı

AB Komisyonu, 1 Kasım seçimlerinden sonraya bırakılan Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı. Brüksel, hukuk devleti ve insan haklarına yönelik eleştirilere rağmen Ankara ile ilişkilerin geliştirileceğini duyurdu.

10 Kasım 2015 16:01


Türkiye ve AB adayı diğer 6 ülkenin ilerleme raporunu açıklayan AB'nin Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, sığınmacı krizinin AB ile Güneydoğu Avrupa ülkeleriyle işbirliğinin taşıdığı önemi bir kez ortaya koyduğunu söyledi.

'Türkiye 2 milyondan fazla Suriyeliyi ağırlıyor'

Johannes Hahn, AB'nin genişleme sürecinin bu ülkelerde hukuk devleti yapısı ve insan haklarını güçlendiren son derece etkili bir araç olduğunu kaydetti. Hahn, "Somut bir Avrupa perspektifi partnerlerimizin adım adım dönüşmesini sağlayacak, Avrupa Birliği çevresinde istikrarı artıracaktır" dedi. AB Komiseri, Türkiye'nin 2 milyondan fazla Suriyeliyi ağırladığına dikkat çekti.

Türkiye, İlerleme Raporu'nda sert ifadelerle eleştiriliyor. Türk hükümeti ülkedeki reform sürecini yavaşlatmakla suçlanırken başta toplantı ve ifade özgürlüğü olmak üzere demokratik temel hakların hayata geçirilmesinde ciddi gerilemenin kaydedildiği belirtiliyor.

'Hakim ve savcılar baskı altında'

Gazeteci, yazar ve sosyal medya kullanıcıları hakkında başlatılan polis soruşturmalarının "kaygı verici" olduğu vurgulandı. Gösteri ve yürüyüş hakkına karşı hoşgörüsüz tavrın arttığı, bu alandaki yasal düzenlemelerin "kısıtlayıcı bir yorumla uygulandığı" belirtildi.

İlerleme Raporu'nda, "bağımsız adalet sisteminin yapılandırılması yerinde sayıyor" denilirken, bu alanda 2014'ten bu yana mesafe kaydedilmediği vurgulandı. Hakim ve savcılara baskı yapıldığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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