AB İlerleme Raporu: Türkiye reform hızını yavaşlattı, özgürlükler konusunda yetersiz kaldı, çözüm sürecine geri dönülmeli

Avrupa Birliği Komisyonu, 1 Kasım seçimlerinden sonraya bırakılan Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı. AB'nin Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn tarafından açıklanan raporda, Türkiye'nin reform hızını yavaşlattığı ve insan hakları ile temel özgürlükler konusundaki çabaların yetersiz kaldığı belirtildi.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Hans, Türkiye raporuna ilişkin bilgi verdi. Hans, "Komisyon, Türkiye'de tırmanan şiddetin son bulmasını ve Kürt meselesinde çözüm için görüşmelere geri dönülmesini umuyor" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan raporun yayınlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Hahn, "Geçen yıl önemli eksiklikler, toplanma ve ifade özgürlüğünün yanı sıra yargı bağımsızlığını etkiledi" dedi. Hans, gazetecilere yönelik artan baskı ve sindirme ortamına da vurgu yaptı. Raporda, "Yargının bağımsızlığı 2014’ten bu yana sarsıldı, savcılar ve hâkimler siyasi baskı altında" dendi.

"İşbirliğini sürdürmeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin 2 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklı sığınmacıya insani destek sağladığına dikkati çeken Hahn, "Avrupa'da devam eden sığınmacı krizinin açık bir şekilde gösterdiği gibi, Türkiye ile ortak fırsatlar ve zorluklar paylaşıyoruz" diye konuştu.

Hahn, AB'nin göçmen ve sığınmacı meselesine yönelik Türkiye ile hazırladığı Ortak Eylem Planı'yla işbirliğin hızlandırıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Ama bizim, Türkiye ile ilişkilerimiz göçmen meselesinin ötesine uzanıyor. Biz, Türkiye ile dış ilişkilerde, güvenlik politikalarında, terörizme karşı mücadelede, enerjide, ticarette ve ekonomik ilişkilerde ortak çıkarlarımız doğrultusundaki bütün alanlarda işbirliğini sürdürmeye devam edeceğiz."

"Medya özgürlüğünde önemli eksiklikler var"

Hahn, Türkiye'de gazeteciler ve medya organlarının özgürlüğü ve internet hukukunda önemli eksikler olduğunu vurgulayarak, "Bu gibi kilit alanlardaki reformlar, Türkiye'nin giriş sürecinde kendi yararı için vazgeçilmez öncelikler" değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerin ardından yeni kurulacak Türk hükümetiyle bu kilit konularda güçlü temas içerisinde olacaklarını vurgulayan Hahn, Kıbrıs konusunda anlaşmaya giden görüşmelerde kararlı olunması ile üyelik müzakerelerinin de hız kazanacağını ifade etti.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler yer aldı:

"Ankara ve Suruç’taki terör saldırıları gibi hassas olarak kabul edilen olaylara ilişkin medyaya uygulanan haber yasağı sık tekrarlanan bir trend. Devlete kurumlarına, çalışanlarına ve sembollerine saldırıya ilişkin cezai yasa, hükümet ve hükümet yetkililerine eleştirel yaklaşan gazetecilere, hukukçulara ve sosyal medya kullanıcılarına karşı geniş şekilde kullanılıyor. İnternet sitelerinin mahkeme kararıyla ya da karar olmaksızın bloke edilmesi sürüyor. Türkiye, Twitter’a içerik silme ya da hesapların askıya alınması için dünyada en fazla başvuru yapan ülke konumunda."

Mültecilere desteğe büyük övgü

Türkiye'nin Irak ve Suriye'de gelen sığınmacılar için “benzeri görülmemiş” bir destek verdiği kaydedilen raporda, sığınmacı krizinin çözümü için Türkiye-AB Ortak Eylem Planı'nın hazırlandığı dile getirildi.

Türkiye için her yıl hazırlanan raporun ekonomi alanında ise Türk ekonomisinin ilerleme kaydettiği ve işleyen bir pazar ekonomisi olarak kabul edilebileceği belirtildi. Belgede, “Ekonomik ve Parasal Politika” başlıklı 17. faslın açılmasına dönük Türkiye'nin ilerleme kaydettiği de vurgulandı.



Bu yıl Türkiye için hazırlanan İlerleme Raporu'nda, Temmuz 2015'ten itibaren Doğu ve Güneydoğu'da şiddet olaylarının tırmanmasının insan hakları ihlalleri açısından endişelere yol açtığı ifade edildi. Belgede, "Bu kapsamda ele alınan terörle mücadele önlemleri orantılı olmalıdır" değerlendirmesi yapıldı.

Basın özgürlüğüne geniş yer verildi

Türkiye’nin yıllık AB karnesi niteliğinde olan İlerleme Raporu’nun son taslağında, bundan önceki 17 belgede olmadığı kadar geniş ve eleştirel bir basın özgürlüğü bölümüne sahip olmasıyla dikkat çekmişti.

Rapor, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in talimatıyla seçimler öncesinde iki, seçimler sonrasında da bir kez olmak üzere toplamda üç kez ertelenmişti.

Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakereleri 3 Ekim 200'te başladı. Bu süreçte 33 fasıldan 14'ü müzakerelere açılırken, sadece bilim ve araştırma faslı kapatılabildi.

AB Türkiye İlerleme Raporu 2015'in İngilizce tam metni için tıklayın