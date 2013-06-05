CHP’li Pavey, 92 doğa katliamı noktasını açıkladı

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, “Doğamızın 92 katliam noktası”nı açıkladı. Yazılı açıklamasının ‘kırmızı alarm zili’ olarak duyurulmasını isteyen Pavey, TBMM’de görüşmeleri ertelenen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu’nu ile gelen büyük tehlikeye dikkat çekti. Pavey’e göre, tasarı yasalaştığı takdirde, su altında kalacak antik kent Allianoi, Bergama, Paşaılıcası Mevkii, İzmir, Karaburun kanunsuz zeytin sökümü ve rüzgâr enerjisi projesi, Karadeniz Sahil Yolu Projesi, Taksim Meydanı Düzenlemeleri gibi 92 yer talana uğrayacak.

Şafak Pavey’in açıklaması şöyle:

Çevre Gününü kutlamıyorum

Bugün Dünya Çevre Günü. Hükümetin 'Doğa Katliamı Planı'ndaki inadına tepki olarak 5 Haziran Çevre Gününü kutlamıyorum.

Topraklarımız, ormanlarımız, sahillerimiz, ağaçlarımız, derelerimiz ve havamız bugüne kadar hiç görmediğimiz; geriye dönüşü imkânsız bir tahribatla karşı karşıya. Her ne kadar bu hafta hükümet tarafından meclis gündemine getirileceği duyurulan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma(ma) Kanunu, toplumun olağanüstü duyarlılığı karşısında ertelendiyse de; bu doğamıza yapılanlar ve yapılacaklar ile ilgili büyük endişelerimizi gidermedi. Çünkü hükümetin ölümcül doğa tahribatında kararlı olduğunu ve "Uygun Zaman" beklediğini, mecliste verdiğimiz mücadele sürecinde biriken tecrübelerimizden biliyorum.

Hükümeti bir an önce Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma(ma) Kanunu'nu ertelemek değil tamamen iptal etmek üzere yüksek sorumluluğa çağırıyorum. 121 Doğa Hakları Sivil Toplum Örgütünün platformu olan Tabiat Kanunu İzleme Girişimi ile doğamızı korumak için ortak çalışmaya davet ediyorum.

Ağaçlarını buldozerlere teslim etmeyen Türkiye Kamuoyu'na, Doğamızın 92 Katliam Noktası listesini ve Politik Ekoloji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Çevresel Direniş Atlası'nı sunarak, önümüzde bekleyen tehlikeleri hatırlatmak isterim.

Ayrıca tespit edemediğimiz ama sizlerin farkında olduğu diğer doğa talanı tehlikelerine karşı bizleri uyarmanızı ve bilgilendirmenizi diliyorum. Haritamız uyarılarınızla daha da gelişecektir.

92 doğa katliamı noktası şöyle:

1. Allianoi , Su altında kalacak antik kent, Bergama, Paşaılıcası Mevkii, İzmir

2. Karaburun kanunsuz zeytin sökümü ve rüzgâr enerjisi projesi

3. Karadeniz Sahil Yolu Projesi

4. Taksim Meydanı Düzenlemeleri

5. Tortum Bağbaşı Hidroelektrik Santral Projesi

6. Eti Gümüş Siyanür Barajı

7. Tuz Gölü kapalı su havzasının kuruması

8. Uluabat Gölü

9. Sultan Sazlığı Sulakalanı

10. Kuzguncuk Bostanı

11. Kışladağ Altın Madeni

12. Muradiye Bendi Mahi Çayı'nda su paylaşımı

13. Marmara Gölü

14. Özbek Köyü Taş Ocağı İnşaatı

15. Yalova VOPAK Kimyasal Depolama Terminali

16. Yozgat Uranyum Madeni Projesi

17. Sarıkeçililer Yörüklerinin (Göçerlerin) Yaşam Biçimlerini Koruma Mücadelesi 18.llısu Barajı ve HES inşaatı

19. Çaldağ Nikel Madeni

20. Çıralı Sahilinin Kiralanması

21. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Endüstriyel Kirlenme

22. Ergene Nehri'nin ve Su Havzasının Kirlenmesi

23. Fındıklı Paşalar Regülatörü ve Hidroelektrik Santral Projesi

24. Sinop Nükleer Santrali

25. Abant Gölü Tabiat Parkı

26. Üçüncü Köprü

27. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

28. Hotamış Sazlıkları

29. Aliağa Endüstriyel İhtilaflar

30. Kocaçay Deltası

31. Seyfe Gölü Kuraklık Problemi

32. Güneydoğu Anadolu Projesi

33. Gerze Termik Santrali

34. Loç Vadisi Cide HES

35. Yuvarlakçay Su Hareketi

36. Kazdağları Altın Arama

37. Beğendik Termik Santrali

38. Aliağa Termik Santralleri

39. Artvin Kabaca Vadisi HES

40. Bafa Gölü Tabiat Parkı

41. Akkuyu Nükleer Santrali

42. Bergama Altın Madeni

43. Istranca/Yıldız Dağları Maden ve Taş Ocakları

44. Sığla Ormanlarının Yok Olması

45. Burdur Gölü'nün Kuruması

46. Amasra Termik Santralleri

47. Şelale Deresi Hidroelektrik Santrali

48. Haydarpaşa Yapılaşma 49.Sugözü Termik Santrali

50. Sorgun Ormanı'nın Golf Sahasına Dönüştürülmesi

51.Elmalı Taş Ocakları

52.İstanbul 3. Havalimanı

53.Erzin Termik Santrali

54.Kurşunlu Taş Ocağı

55.Silopi Termik Santrali

56.Çorlu Katı Atık Yakım Tesisi

57.Çakıllı Çimento Fabrikası

58.Mersin Mahallerinde Kentsel Dönüşüm

59.İkizdere Hidroelektrik Santrali

60.Düzenli Hidroelektrik Santrali

61.Otluca Hidroelektrik Santral Projesi

62.Afyonkarahisar Beyazı Taş Ocağı

63.Gökova Termik Santrali

64.Yatağan Termik Santrali

65.Alakır Vadisi Hidroelektrik Santral Projesi

66.Erzincan Altın Madeni

67.Trabzon Katı Atık Tesisi

68.Hamidabat Termik Santrali

69.Şenoz Vadisi Hidroelektrik Santralleri

70.Pülümür Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi

71.Salarha Vadisi Hidroelektrik Santrali

72.Güneysu Vadisi Hidroelektrik Santrali

73.Hemşin Hidroelektrik Santral Projesi

74.Kasaba regülatörü ve hidro-elektrik santrali

75.Karabiga Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası

76.Aksu Vadisi Hidroelektrik Santrali

77.Gelinkaya Hidroelektrik Santrali

78.Küçük Aksu Barajı ve HES, sulama projesi, malzeme ocakları, kırma yıkama eleme tesisi ve beton santralleri

79.Kayacık Hidroelektrik Santrali

80.Fol Deresi HES'leri

81.Gökçeköy HES

82.Çoruh Enerji Planı ve HES'ler

83.Solaklı Vadisi HES'leri

84.Kura Nehri HES

85.Karasu HES

86.Gökçeada'da altın araması

87.Gelivera Köyü'nün HES suları altı

88.Trakya 2B arazilerine yapılan lojistik ambarlar

89.Ataköy Sahil Şeridi

90.Maltepe Sahil Şeridi

91.Dersim Peri Suyu Hidroelektrik Santrali

92.Tonya Çimento Fabrikası