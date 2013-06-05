CHP’li Pavey, 92 doğa katliamı noktasını açıkladı

Hülya Karabağlı / Ankara
CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, “Doğamızın 92 katliam noktası”nı açıkladı. Yazılı açıklamasının ‘kırmızı alarm zili’ olarak duyurulmasını isteyen Pavey, TBMM’de görüşmeleri ertelenen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu’nu ile gelen büyük tehlikeye dikkat çekti. Pavey’e göre, tasarı yasalaştığı takdirde, su altında kalacak antik kent Allianoi, Bergama, Paşaılıcası Mevkii, İzmir, Karaburun kanunsuz zeytin sökümü ve rüzgâr enerjisi projesi, Karadeniz Sahil Yolu Projesi, Taksim Meydanı Düzenlemeleri gibi 92 yer talana uğrayacak.
Şafak Pavey’in açıklaması şöyle:
Çevre Gününü kutlamıyorum
Bugün Dünya Çevre Günü. Hükümetin 'Doğa Katliamı Planı'ndaki inadına tepki olarak 5 Haziran Çevre Gününü kutlamıyorum.
Topraklarımız, ormanlarımız, sahillerimiz, ağaçlarımız, derelerimiz ve havamız bugüne kadar hiç görmediğimiz; geriye dönüşü imkânsız bir tahribatla karşı karşıya. Her ne kadar bu hafta hükümet tarafından meclis gündemine getirileceği duyurulan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma(ma) Kanunu, toplumun olağanüstü duyarlılığı karşısında ertelendiyse de; bu doğamıza yapılanlar ve yapılacaklar ile ilgili büyük endişelerimizi gidermedi. Çünkü hükümetin ölümcül doğa tahribatında kararlı olduğunu ve "Uygun Zaman" beklediğini, mecliste verdiğimiz mücadele sürecinde biriken tecrübelerimizden biliyorum.
Hükümeti bir an önce Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma(ma) Kanunu'nu ertelemek değil tamamen iptal etmek üzere yüksek sorumluluğa çağırıyorum. 121 Doğa Hakları Sivil Toplum Örgütünün platformu olan Tabiat Kanunu İzleme Girişimi ile doğamızı korumak için ortak çalışmaya davet ediyorum.
Ağaçlarını buldozerlere teslim etmeyen Türkiye Kamuoyu'na, Doğamızın 92 Katliam Noktası listesini ve Politik Ekoloji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Çevresel Direniş Atlası'nı sunarak, önümüzde bekleyen tehlikeleri hatırlatmak isterim.
Ayrıca tespit edemediğimiz ama sizlerin farkında olduğu diğer doğa talanı tehlikelerine karşı bizleri uyarmanızı ve bilgilendirmenizi diliyorum. Haritamız uyarılarınızla daha da gelişecektir.
92 doğa katliamı noktası şöyle:
1. Allianoi , Su altında kalacak antik kent, Bergama, Paşaılıcası Mevkii, İzmir
2. Karaburun kanunsuz zeytin sökümü ve rüzgâr enerjisi projesi
3. Karadeniz Sahil Yolu Projesi
4. Taksim Meydanı Düzenlemeleri
5. Tortum Bağbaşı Hidroelektrik Santral Projesi
6. Eti Gümüş Siyanür Barajı
7. Tuz Gölü kapalı su havzasının kuruması
8. Uluabat Gölü
9. Sultan Sazlığı Sulakalanı
10. Kuzguncuk Bostanı
11. Kışladağ Altın Madeni
12. Muradiye Bendi Mahi Çayı'nda su paylaşımı
13. Marmara Gölü
14. Özbek Köyü Taş Ocağı İnşaatı
15. Yalova VOPAK Kimyasal Depolama Terminali
16. Yozgat Uranyum Madeni Projesi
17. Sarıkeçililer Yörüklerinin (Göçerlerin) Yaşam Biçimlerini Koruma Mücadelesi 18.llısu Barajı ve HES inşaatı
19. Çaldağ Nikel Madeni
20. Çıralı Sahilinin Kiralanması
21. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Endüstriyel Kirlenme
22. Ergene Nehri'nin ve Su Havzasının Kirlenmesi
23. Fındıklı Paşalar Regülatörü ve Hidroelektrik Santral Projesi
24. Sinop Nükleer Santrali
25. Abant Gölü Tabiat Parkı
26. Üçüncü Köprü
27. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
28. Hotamış Sazlıkları
29. Aliağa Endüstriyel İhtilaflar
30. Kocaçay Deltası
31. Seyfe Gölü Kuraklık Problemi
32. Güneydoğu Anadolu Projesi
33. Gerze Termik Santrali
34. Loç Vadisi Cide HES
35. Yuvarlakçay Su Hareketi
36. Kazdağları Altın Arama
37. Beğendik Termik Santrali
38. Aliağa Termik Santralleri
39. Artvin Kabaca Vadisi HES
40. Bafa Gölü Tabiat Parkı
41. Akkuyu Nükleer Santrali
42. Bergama Altın Madeni
43. Istranca/Yıldız Dağları Maden ve Taş Ocakları
44. Sığla Ormanlarının Yok Olması
45. Burdur Gölü'nün Kuruması
46. Amasra Termik Santralleri
47. Şelale Deresi Hidroelektrik Santrali
48. Haydarpaşa Yapılaşma 49.Sugözü Termik Santrali
50. Sorgun Ormanı'nın Golf Sahasına Dönüştürülmesi
51.Elmalı Taş Ocakları
52.İstanbul 3. Havalimanı
53.Erzin Termik Santrali
54.Kurşunlu Taş Ocağı
55.Silopi Termik Santrali
56.Çorlu Katı Atık Yakım Tesisi
57.Çakıllı Çimento Fabrikası
58.Mersin Mahallerinde Kentsel Dönüşüm
59.İkizdere Hidroelektrik Santrali
60.Düzenli Hidroelektrik Santrali
61.Otluca Hidroelektrik Santral Projesi
62.Afyonkarahisar Beyazı Taş Ocağı
63.Gökova Termik Santrali
64.Yatağan Termik Santrali
65.Alakır Vadisi Hidroelektrik Santral Projesi
66.Erzincan Altın Madeni
67.Trabzon Katı Atık Tesisi
68.Hamidabat Termik Santrali
69.Şenoz Vadisi Hidroelektrik Santralleri
70.Pülümür Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi
71.Salarha Vadisi Hidroelektrik Santrali
72.Güneysu Vadisi Hidroelektrik Santrali
73.Hemşin Hidroelektrik Santral Projesi
74.Kasaba regülatörü ve hidro-elektrik santrali
75.Karabiga Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası
76.Aksu Vadisi Hidroelektrik Santrali
77.Gelinkaya Hidroelektrik Santrali
78.Küçük Aksu Barajı ve HES, sulama projesi, malzeme ocakları, kırma yıkama eleme tesisi ve beton santralleri
79.Kayacık Hidroelektrik Santrali
80.Fol Deresi HES'leri
81.Gökçeköy HES
82.Çoruh Enerji Planı ve HES'ler
83.Solaklı Vadisi HES'leri
84.Kura Nehri HES
85.Karasu HES
86.Gökçeada'da altın araması
87.Gelivera Köyü'nün HES suları altı
88.Trakya 2B arazilerine yapılan lojistik ambarlar
89.Ataköy Sahil Şeridi
90.Maltepe Sahil Şeridi
91.Dersim Peri Suyu Hidroelektrik Santrali
92.Tonya Çimento Fabrikası