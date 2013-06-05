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Meclis Genel Kurulu'nda Tabiatı Koruma Kanunu görüşmeleri iptal edildi

Gezi Parkı eylemleri nedeniyle AKP Grubu tasarı görüşmelerinin gündemden çekilmesi için başvuruda bulundu

05 Haziran 2013 16:03

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi beklenen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı'nın AKP'nin isteği ile gündemden geri çekildi.

Hürriyet Gazetesi’nden Aysel Alp’in haberine göre Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı, 2010 yılında Meclis’e gönderilmiş ancak Çevre Komisyonu’nda geçen yıl görüşülerek, kabul edilmişti. Tasarı, yaklaşık bir yıldır genel kurul gündemine gelmeyi beklerken, geçen hafta yapılan açıklamalarda tasarının bu hafta gündeme alınacağı duyurulmuştu. Ancak Gezi Parkı eylemleri nedeniyle AKP Grubu’nun tasarı görüşmelerinin gündemden çekilmesi için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

 

Tasarı ne getiriyor

 

Çeşitli yasalarla koruma altına alınmış olan kıyılar ve ormanlar başta olmak üzere SİT alanları gibi doğal alanlardaki korumayı kaldıran tasarıya, sivil toplum örgütleri büyük tepki gösteriyor. Doğal koruma alanlarında Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nı tek yetkili kılan tasarı, turizm teşvik kapsamındaki kıyılarda da fabrika, elektrik santralı gibi yapılaşmanın önünü açıyor. Tasarı, ‘üstün kamu yararı’ görülmesi hallerinde ormanlar, sulak alanlar ve kıyıların imara açılmasına olanak sağlıyor.

Avrupa Komisyonu’nca da ‘endişe verici’ olarak değerlendirilen tasarı, sivil toplum kuruluşlarının çevre katliamı olarak değerlendirdikleri, Hidroelektrik Santralların (HES) milli parklarda yapımına vize veriyor.

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