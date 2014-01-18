CHP'li Özgümüş: O iki aday, CHP için onursuzluktur

CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, partisinin Ankara ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını içine sindiremediğini belirterek, "Bu parti suçu işlemekse, parti suçu işlemek adına söylüyorum" dedi.

Vatan gazetesinin haberine göre, Adana’da 7. Çukurova Kitap Fuarı’nda ’Gezi Direnişi Ruhu ve Özgürlükler’ adlı panelde konuşan Ümit Özgümüş, Gezi eylemlerinde Adana’da yaşananları anlattı. Katılımcılar Özgümüş’e, kısa süre öncesine kadar AKP’nin Antakya Belediye Başkanı olan ve CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Lütfi Savaş’ı kastederek, ’Gezi Parkı olaylarında TOMA’ya su taşıyan insanın, yoldaşlarımızın kanının döküldüğü yerde aday olmasını nasıl karşılıyorsunuz?’ diye sordular. Özgümüş'e ayrıca, ’Gezi eylemlerinde Ankara’da Mansur Yavaş, Hatay’da Lütfi Savaş’ı aday göstererek mi bize sahip çıktınız?’ sorusu da yöneltildi.

'CHP ikilem içinde'

Özgümüş, Mansur Yavaş'ın ile Lütfi Savaş'ın ve başka bazı kentlerdeki belediye başkan adaylarının içine sinmediğini söyledi. CHP’nin 15 yıldan bu yana ikilem içinde olduğunu belirten Özgümüş, "CHP’nin bazı kapalı toplantılarında söyledim. CHP, 15 yıldan beri bir kararsızlık içinde. CHP, bu ikilem içinden çıkamadı" dedi.

Ankara ve Hatay’ın da aralarında bulunduğu bazı kentlerde yanlış adayların gösterildiğini savunan Özgümüş şöyle konuştu:

"Hatay’da Lütfü Savaş’ı, asla ve asla içime sindiremem. Hadi Lütfi Savaş neyse. Ondan önce CHP’de belediye başkanlığı için adı geçen şahsın ismi Mete Aslan. ’Alevilerin kestiği yenmez. Alevilerden alışveriş yapmayın’ diyen bir insanı, nüfusunun yarısının Alevi olduğu bir yerde aday göstermek için ismi masanın üzerine konulabildi."

'CHP için onursuzluktur'

Adana’da CHP’den Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için isimleri geçen dışarıdan iki isimle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp gerekirse istifa edeceğini açıkladığını belirten Özgümüş şöyle sözlerine devam etti:

"Ankara’da Mansur Yavaş, Hatay’da Lütfi Savaş’ı aday gösteren illerin milletvekilleri aslında sizin sorduğunuz sorunun muhatabıdır. Eğer Adana’da Aytaç Durak veya Zihni Aldırmaz aday gösterilseydi. O zaman muhatabı bendim. Ama biz Adana’da bu tip insanların hayatları boyunca yolsuzlukla hırsızlıkla, imar rantlarıyla anılmış bu insanların CHP’de olmayacağını, eğer onlar olursa ben olmayacağımı söyledim, istifa edeceğimi kamuoyuna açıklamıştım. Bana göre bu insanların CHP'den aday gösterilmesi, CHP için onursuzluktur. Tavrımı koydum, Ankara’daki, Hatay’daki milletvekilleri de benzer yerlerdeki vekiller de tavrını koysaydı, böyle durumla karşı karşı kalmazlardı."