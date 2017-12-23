CHP'li Özel'in 'Gülen'i ziyaretle' suçladığı Bakan Soylu, pasaport kayıtlarına göre neredeydi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Pensilvanya’ya giderek Fethullah Gülen ile görüştüğünü savunduğu tarihlerde umre için Suudi Arabistan’da olduğu iddia edildi.

İnternethaber sitesinin yayınladığı pasaport kayıtlarına göre Soylu, 4 Şubat 2012 tarihinde Türkiye’den çıktı, 11 Şubat'ta ise geri döndü. Sitenin paylaştığı, Soylu'nun Suudi Arabistan'dan aldığı vizeye yer verilen bir başka görüntüde de İçişleri Bakanı'nın 12 Rebiulevvel 1433'te (4 Şubat 2012) Suudi Arabistan'a girdiği, 19 Rebiulevvel 1433'te (11 Şubat 2012) de çıktığı görüldü.

Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin son gününde tartışılan CHP’nin İçişleri Bakanı Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi kabul edilmemişti. Görüşmeler sırasında söz alan CHP’li Özel, "15 Temmuz darbesinden önce, hain darbe girişiminden önce bir akademisyen Adil Öksüz, üç gün kala, 12'sinde uçtu da darbeyle ilgili belgeleri, talimatları okuttu, üfletti, onay aldı, geldi ya bir başka akademisyen Vedat Demir 4 Şubat günü gidiyor, üç gün sonra ne oluyor Türkiye'de? 17-25 Aralığın öncüsü olarak kabul ettiğiniz 7 Şubat tarihli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ve MİT'e yapılacak FETÖ operasyonu başlıyor, FETÖ'nün yaptığı ilk operasyon başlıyor. Acaba Vedat Demir, sizin yanınızda ya da sizin yanınızda olmadan, yapılacak olan Hakan Fidan operasyonunun bilgisini, belgesini, müsaadesini almaya gitmiş, bilgiyi, belgeyi okutmuş ve geri getirmiş olabilir mi?” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı’nın 12 Eylül 2010 referandumundan sonra Demokrat Parti’den ihraç edildiğini ve bunun sebebinin ‘FETÖ’ olduğunu savunan Özel, Soylu’ya dönerek, “4 Şubat 2012'de Fetullah Gülen’le görüştün mü? Yanında Vedat Demir var mıydı?” diye sormuştu.

4 Şubat Pensilvanya ziyareti iddiasına cevap vermeyen Soylu ise “Benden FETÖ'cü çıkmaz, ben FETÖ'ye sığmam” demişti.