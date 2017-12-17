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Bakan Soylu'dan CHP'ye tepki: Erdoğan siyaseti bıraktığı gün bir daha siyaset kapısından içeri girmeyeceğim

CHP'li Özel, Soylu hakkında 'FETÖ projesi' iddiasında bulunmuştu

17 Aralık 2017 02:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İddia ediyorum, Soylu Erdoğan sonrası AK Parti Genel Başkanı projesidir. Bu yeni proje değil 8-10 yıllık  FETÖ projesidir" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başta olmak üzere kendisini eleştiren CHP milletvekillerine sert ifadelerle tepki gösterdi.

TBMM kürsüsüne 9 klasör dövizle gelen Soylu “Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideriyle burada siyaset yapıyorum. Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı gün bir daha siyaset kapısından içeri girmeyeceğim, hiç merak etmeyin. Biz namuslu adamız. Alnımda bir tane ama bir tane leke bulunursa siyaset yapan da çocuklarının yüzüne bakan da namussuzdur" dedi.

TIKLAYIN - Süleyman Soylu, FETÖ'nün Erdoğan sonrası AK Parti Genel Başkanı projesidir

Klasörlerden çıkardığı 'İftiralar', 'Yalanlar', 'Hakaretler' başlıklı çok sayıda dövizle CHP'ye yüklenen Süleyman Soylu'nun iddiaları ana muhalefet sıralarından sık sık tepki gördü. 

"İstifa etmeyen namerttir"

CHP'nin, AKP’li 4 bakan ve 60 milletvekilinin Bylock kullanıcısı olduğu yönündeki iddialarını hatırlatan Soylu, şöyle dedi:

“4 Bylock kullanıcısı bakan, 60 değil bir tane Bylockcu milletvekili ispat etsinler, istifa etmeyen namerttir." 

Soylu “Biz birilerinin yetiştirdiği adamlar olmadık. Birilerinin güttüğü adamlar olmadık. Biz geçmişte ne yaşadığımızı bilen bir anlayışın kendisiyiz. Bizim hikayemizde tahta sandık var. Tahta idam sehpası yok. Hikâyemizde demokrasi var darbe yok. İnsanlara hürmet var, iftira yok" ifadelerini kullandı.

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