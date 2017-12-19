CHP, İçişleri Bakanı hakkındaki gensoruya hazırlanıyor; Soylu yerini sağlamlaştırdı mı?

CHP'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşmelerinin cumartesi günü yapılması bekleniyor. Kulislerde, 2018 yılıyla birlikte olası bir kabine değişikliğinde, Bakan Soylu’nun durumunun ne olacağı konuşuluyor.

Soylu hakkında farklı görüşler dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na "Sana açık açık söylüyorum, sen bittin" sözlerinin Soylu’nun kabinedeki durumunu sağlamlaştırdığını söyleyenler var. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sırf muhalefet istediği için bir bakanı bugüne kadar değiştirmediği de hatırlatılıyor.

Buna karşın Soylu’nun olası bir kabine değişikliğinde gideceğini söyleyenlerin varlığı da dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı bütçesinde arka sıralardaki boş koltuklara dikkat çekilerek AKP Grubu'nun bakana yeteri kadar sahiplenmediğini ifade edenler var.

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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan gensorunun gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelerin bütçenin hemen ardından yapılması konusunda bir takvim var. Buna göre, 23 Aralık Cumartesi günü yapılması bekleniyor. Gensoru görüşmelerinde, önerge sahibi bir milletvekili, 4 siyasi parti grubu adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına da bir bakan konuşuyor.

CHP’nin TBMM Başkanlığı’na daha önce sunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Partisinin Trabzon’daki bir ilçe kongresinde yaptığı açıklamada 'Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin' diyerek, Sayın Kılıçdaroğlu’nu açıkça tehdit etmiş, konuşmasının diğer bölümlerinde iftiralar içeren, siyasi ahlaka sığmayan seviyesiz sözlerle sindirmeye çalışmıştır. Aynı tehditlerine sosyal medya üzerinden de devam etmiştir.

"Siyasetçiler arasında eleştiri ve şiddetli tartışmalar demokrasinin işleyişi açısından son derece doğaldır. Doğal olmayan silahlı güçleri emri altında bulunduran bir kişinin hakaret ve tehdide başvurmasıdır. Bu bakımdan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının gerektirdiği sorumluluğu yerine getirmemiş, mafyavari yöntemlere başvurmuştur.

"İçişleri Bakanı'nın sözleri kin ve nefretin olduğu kadar CHP’ye oynanan komplonun da itirafı niteliğindedir. Bu ifadeleri kullanan sıradan bir kişi değil, Türkiye Cumhuriyetinin İçişleri Bakanıdır. Bu açıdan İçişleri Bakanının sözleri basit bir tehdit değil, kolluk kuvvetlerine talimat amacını taşıyan yasa dışı bir girişimdir. Bu sözlerle Sayın Kılıçdaroğlu açıkça hedef haline getirilmiştir.

Siyasetin antidemokratik bir şekilde kolluğun bağlı olduğu bakanlık eliyle dizayn edilmeye çalışılması, demokrasinin tasfiyesi anlamına gelmektedir."