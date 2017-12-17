"CHP, Süleyman Soylu ile hesaplaştı; kazanan Numan Kurtulmuş oldu"

Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis, CHP'li vekiller ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan sert tartışmalara sahne oldu. Soylu ile yaşanan bu tartışmalar sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a ana muhalefet tarafından bir eleştiri getirilmedi. Muhalefet kulisinde "Soylu ile hesaplaşmanın kazananı Kurtulmuş oldu" yorumu yapıldı.

Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak söylediği "Bittin sen" ifadesinin ardından ana muhalefet İçişleri Bakanı hakkında gensoru verdi. Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ederken de verilen 80 dakikalık söz hakkını da 'fiili gensoru' gibi yürüttü.

Gazete Duvar'ın aktardığıan göre, kürsüye çıkan bütün CHP yöneticileri, Soylu hakkındaki eleştirilerini dile getirdi. Ancak aynı gün İçişleri Bakanlığının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi de vardı.

HAS Parti’nin genel başkanlığını yaptığı dönemde AKP için 'Firavunlaşma' eleştirisi getiren Kurtulmuş’a bugün içinde yer aldığı AKP içindeki iddialar, ABD'de yargılanan Reza Zarrab'a verilen ödülle alakalı eleştiriler getirilmesi bekleniyordu.

Ancak CHP, Soylu’ya yüklenince Kurtulmuş ve bakanlığı ile ilgili eleştiri getirilmedi. Böyle olunca hem iktidar hem de muhalefet kulisinde yapılan yorumlarda 'Bütçenin kazananı Kurtulmuş oldu. Herhalde Süleyman Soylu’ya teşekkür etmiştir' denildi.