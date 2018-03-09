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Politika

CHP'li Özel: Randevu talebimizi geri çeviren MHP, seçim günveliği raporumuzu talep etti

"Büyük ağabeyleri randevuyu kabul edince mahcup oldukları anlaşılıyor"

09 Mart 2018 16:56

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 8 partiyi ziyaret ederek hazırladıklarıseçim güvenliği raporunu iletmek istedikleri ancak randevu taleplerine olumsuz yanıt veren MHP'nin, raporu kendilerinden talep ettiğini açıkladı.

Özel, MHP Grubunun kendilerine olumsuz yanıt verdiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Az önce MHP grubu, grubumuzdan dün Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna ilettiğimiz seçim güvenliğine ilişkin raporumuzu talep etmiştir. Dün randevu talebimizi reddeden MHP'nin kendi tutumlarıyla bağdaşmayan, kendi açıklamalarını yalanlayan, kendi kendini tekzip eden bu tavrını hayretle ve ibretle kamuoyuyla paylaşıyoruz. MHP'nin bir görevli aracılığıyla değil yetkili bir ismi tarafından, partiler arası iletişim nezaketine uygun bir şekilde raporun talep edilmesi durumunda taleplerinin değerlendirileceğini kamuoyuna iletiyoruz."

Özel, sosyal medya hesabı Twitter'dan da "Büyük ağabeyleri randevuyu kabul edince mahcup oldukları anlaşılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

MHP, CHP'nin seçim güvenliğini görüşmek için istediği randevu talebini reddetmiş ve gerekçe olarak "Cumhur İttifakı'na uygun davranmayı" göstermişti. Özel de AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte yaptığı ortak açıklamada, "AK Parti ile yapacağımız görüşmeyi yeterli görmüş. Seçmenlerine saygımızdan dolayı kendilerini siyasi parti olarak görmeye devam edeceğiz" demişti.

TIKLAYIN - CHP: MHP, AK Parti'yle yapacağımız görüşmeyi yeterli görmüş...

CHP'nin raporu HDP, Saadet Partisi, Vatan Partisi'nin de dahil olduğu 8 parti ile görüşülerek hazırlanmıştı.

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