CHP: MHP, AK Parti'yle yapacağımız görüşmeyi yeterli görmüş...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim güvenliğini tartışmak için siyasi partileri ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetine randevu vermedi. MHP’li Erkan Akçay, “CHP’nin oyalama çabalarına itibar etmiyoruz randevu talebini bu yüzden reddettik" derken CHP'den de yanıt gecikmedi. CHP, ret cevabına "AK Parti ile yapacağımız görüşmeyi yeterli görmüş, seçmenlerine saygımızdan dolayı kendilerini siyasi parti olarak görmeye devam edeceğiz" diyerek cevap verdi.

TIKLAYIN: MHP, 'seçim güvenliği' turuna çıkan CHP'yi reddetti!

CHP, 2019'da yapılması planlanan seçimler için bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti. HDP, CHP, Saadet Partisi, DSP, Vatan Partisi gibi birçok partiyi ziyaret eden CHP'nin görüşme talebine MHP'den ret geldi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay “CHP’nin oyalama çabalarına itibar etmiyoruz. Talebi bu nedenle reddettik. 'Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz” dedi.

AKP'ye ziyaret

Öte yandan CHP heyeti saat 12.00’de AK Parti grubunu ziyaret etti. Özgür Özel, Fatma Karabıyık, Mehmet Bekaroğlu ve Uğur Bayraktutan'ın yer aldığı CHP heyetini AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Görüşmede, CHP’nin 8 partiyi ziyaret ederek hazırladığı seçim güvenliği raporu ele alındı.

Özel: AKP ile yapacağımız görüşmeyi yeterli görmüşler

Görüşme sonrası Elitaş ile bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel özetle şunları söyledi:

"MHP'ye de bu teklife ilişkin partilerin ortak taleplerini iletmek istediğini söyledik. Olumlu bir dönüş olmadı, bunu da kamuoyu ile paylaştıklarını görüyoruz. Bugün kendilerini yok saymayı düşünmedik. Ama kendileri bu görüşmeyi AK Parti ile yapacağımız görüşmeyi kendileri için yeterli görmüşler ki açıklama yapmışlar. Biz MHP'nin seçmenlerine saygıdan bir siyasi parti olarak görmeye devam edeceğiz.

Sayın başkandan (Elitaş) talep ettiğimiz bugün yapılması gereken komisyon toplantısının Pazartesi gününe ertelenmesi. Pazartesi günü 8 siyasi partinin davet edilerek bir ülkedeki rejime demokrasi denmesi için iktidar yeterli değildir. Muhalefetin varlığı, eşit propaganda imkanlarına sahip olmasıyla mümkündür bu. Bunun için tüm siyasi partiler için öneri verdik.

Toplam 11 artı 7, toplam 18 maddeyi ve 8 siyasi partinin doğrudan Meclis’e davet edilerek görüşlerinin alınmasıyla ilgili ilkesel talebimiz oldu."

Elitaş: Bacadan girseler almayız demişlerdi

Elitaş da şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye 2016 yılı sonundan itibaren 15 Temmuz hain darbe girişimi Yenikapı ruhuyla birlikte Türkiye’nin birlik ve beraber olunmasının zorunlu olduğu ortaya çıktı. 2017’de yaptığımız çalışmalarla bir anayasa değişikliği gerçekleştirdik. Muhalefet partilerinden destek gelmemişti. Hatta 'bacadan girseler almayız' demişlerdi. Fakat bugün önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Muhalefet partisi bizden bir talepte bulundu.

"AKP'nin 'Evet' dediğine MHP hayır derse olmaz"

Eğer samimi katkıda bulunacaksanız bu hafta pazartesi günü saat 14:00’e kadar çalışmanızı yapın, iki siyasi parti değerlendiririz, AK Parti ve MHP olumlu bakıyorsa… AK Parti’nin evet dediğine MHP hayır derse olmaz. Bu uzlaşmanın mümkün olamayacağını, ittifak konusunun virgülüne kadar devam etmesini beyan ettik. Yaptığımız anlaşma gereğince anayasa komisyonunda görüşülen teklifin son 3 maddesi bitirilecek.

"MHP ilşe değerlendireceğiz"

11 maddelik tekliflerini değerlendireceğiz, pazartesi günü planladığımız gibi kanun görüşmelerine devam edeceğiz. Uzlaşma komisyonunda bulunan arkadaşlarımıza, CHP’nin getirdiği teklifi değerlendirme imkanını bulmuş olacak. Diğer partilerin görüşmelerini zaten CHP almış. Biz her zaman arka odada uzlaşmayı sürekli haline getiren eylemler içerisinde bulunuyoruz. Kendilerine görüşlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Biz bunu MHP ile değerlendireceğiz.

Eleştiriler

CHP tarafından hazırlanan ve bugün AK Parti’ye iletilen raporda sandıkların birleştirilmesine yönelik eleştirilerin yer aldığı ve bu maddenin kaldırılmasına yönelik bir öneri bulunduğu belirtildi.

Aynı apartmanda bulunan vatandaşların farklı sandıklara yönlendirilmesine yönelik bir itirazın da bulunduğu raporda mühürsüz oy pusulalarına yönelik eleştiriler de yer alıyor.

CHP seçim güvenliği heyeti, partilere yaptıkları ziyaret sonrası seçim güvenliği konusunda hazırladıkları raporu sunmak üzere AKP Grubu'na bugün bir ziyarette bulunacak.