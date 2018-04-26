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CHP'li Özel: Gül, Saadet Partisi'nin adayı olabilir, bizim geçmişte de bugün de gündemimizde yok

CHP'nin kapalı grup toplantısının ardından konuşan Özel, cumhurbaşkanı adayının tamamen belirginleştikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi

26 Nisan 2018 06:23

Partisinin cumhurbaşkanı adayının tamamen belirginleşmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, ‘ortak adaylar’ arasında ismi geçen adaylardan biri olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili herhangi bir tartışmanın partinin gündeminde olmadığını söyledi. Özel, "Saadet Partisi'nin adayı olabilecek Sayın Abdullah Gül'ün ismiyle ilgili bizim bir tartışma yürütmemiz mümkün değil. Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok” dedi.

CHP’nin parti genel merkezinde gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısının ardından konuşan Özel, ittifak sürecinin yürütülmesi ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy birliğiyle yetki verildiğini kaydetti. Devam eden süreçte, Kılıçdaroğlu'nun partiler arası temasları, ya bizzat ya da görevlendirdiği yöneticiler aracılığıyla sürdüreceğini vurgulayan Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını tamamen belirginleştikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

"SP'nin adayı olabilecek Gül'ün ismiyle ilgili bizim bir tartışma yürütmemiz mümkün değil"

"Kılıçdaroğlu'na bu yetki verilirken, Abdullah Gül olmasın şartı gündeme geldi mi" sorusuna yanıt veren Özel, bu konuda çok spekülasyon yapıldığını, kendisinin ve CHP Genel Başkanı Bülent Tezcan'ın yapmış olduğu açıklamadan sonra böyle bir tartışmanın partinin gündeminde olmadığının açıklık kazandığını, bu konuda herhangi bir tartışmanın bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

"CHP'nin adayı konusunda daha önce çokça tanımlamalar yapmıştık. Açıklandığında tüm CHP'lilerin büyük bir memnuniyetle kabul edeceği, hiçbirinin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacağını söylemiştik. Bu anlamda zaten CHP'nin gündeminde böyle bir tartışma yoktu. Burada bir yanlış anlaşılma olmaması gerekir. İlkelerin ve geleceğe bakış açısının ifade edilmesi gerektiği bir süreçte sunni olarak bir ismin tartışmaya açılması sonucunda... Kimseyi de rencide etmek istemiyoruz. Örneğin, Saadet Partisi'nin adayı olabilecek Sayın Abdullah Gül'ün ismiyle ilgili bizim bir tartışma yürütmemiz mümkün değil. Bir kez daha tekrar etmemiz gerekirse, Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok."

"CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağının" sorulması üzerine Özel, "Bu konuda tüm yetki Sayın Genel Başkan'da. Elimizde bir seçim takvimi taslağı var. Bu takvim doğrultusunda en uygun zamanda CHP'nin adayı açıklanacak." dedi. 

Cumhurbaşkanı adayının CHP üyesi olup olmayacağına dair bir soruya da cevap veren Özel, “Sayın Genel Başkanın yaptığı tanım çok geniş, çok net. Tüm dinleyenlerin böyle olmalıdır dediği bir tanım. İçinden sadece bir niteleme sıfatı çekip onun üzerinde durmak da istemem. Sayın Genel Başkanın yaptığı tanıma hiçbir milletvekilimizin itiraz etmediği gibi son kararın verildiği, son noktaya gelindiği gibi bir durum olsaydı, zaten başka bir şey olurdu. Görüşmeler sürüyor. CHP, hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği ve yükselmekte olan umudu büyük bir dalgaya dönüştürebilecek bir adayı tespitin arifesindedir" diye konuştu. 

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