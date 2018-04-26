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Politika

CHP toplantısında vekiller partili aday istedi: Gül'ün adayımız olmadığı açıkça vurgulanmalı ama yıpratılmamalı

Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Abdullah Gül'le ilgili açıklamalarının milletvekilleri tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi

26 Nisan 2018 02:47

Hülya Karabağlı

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için ittifak görüşmelerini hızlandıran CHP’de dün yapılan MYK ve PM toplantısının ardından çarşamba günü de Meclis Grubu olağanüstü toplandı.

4 saat süren toplantıya ilişkin bilgilere göre, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer partilerle yaptıkları ittifak görüşmeleri hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Medyada yer alan cumhurbaşkanı adayı isimlerinin doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu’nun, “Hedefimiz hem Cumhurbaşkanlığını almak, hem 301 vekil almak. İki hedefi birlikte yürütüyoruz. İsimleri değil, ilkeleri konuşuyoruz” dediği öğrenildi.

"Saadet Partisi, Gül’ü gösterebileceği için o tercihe saygı duyulmalı"

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı konusunda söz alan milletvekillerinin büyük çoğunluğu, CHP’nin kendi içinden bir adayın belirlenmesi konusunda görüş bildirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığını reddeden ve partinin gündeminde yer almadığını savunan açıklamalarının grubu rahatlatmış göründüğü belirtirken Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun isim üzerinden bir konuşma yapmadığı ve ilkelere dikkat çektiği kaydedildi. Toplantıda, genel kanaatin “Gül’ün adayımız olmadığı açıkça vurgulanmalı, ama Gül yıpratılmamalı. SP, Gül’ü gösterebileceği için o tercihe saygı duyulmalı”  görüşün dile getirdiği kaydedildi.

CHP'li İnce: Genel başkanım aday olursa, 106 değil 206 miting yaparım

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin toplantıda,  “Sayın Genel Başkanım aday olursa bir otobüs istiyorum. Referandumda 106 miting yapmıştım, şimdi 206 yaparım. Onun İçin çalışırım” sözlerinin ardından “Aday olmayacaksa ben talibim. Onu Saray’dan ben çıkarırım” dediği öğrenildi. İnce’nin  kendisi ve Kılıçdaroğlu dışında aday belirlenirse onun başarısı için de koşacağını söylediği öğrenildi. 

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