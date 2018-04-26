CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir sürpriz isim daha

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de adının geçtiği iddia edildi.

Fatih Portakal’ın sunduğu FOX TV Ana Haber’de, Özgür Özel'in isminin de adaylar arasında geçtiğini ileri sürdü.

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen'in isimleri konuşuluyor.

Toplantıda milletvekillerinin Cumhurbaşkanı aday profilini tarif ettiği ve isim telaffuz ettikleri belirtildi. Toplantıda Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen’in ismi geçerken sürpriz bir isim daha söylendi. “Günün sürprizi” olarak değerlendirilen ismin CHP’li Özgür Özel olduğu belirtildi.

Bugün basına kapılı yapılan CHP Grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak ve cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi verildi.

TBMM'nin açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen oturumda Özgür Özel, "Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gecesini Ilgaz tünelinde geçirmiştir" sözleri TBMM'de tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.