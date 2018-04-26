T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir sürpriz isim daha

Toplantıda, Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen'in isimlerinin de konuşulduğu belirtildi

26 Nisan 2018 00:09

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de adının geçtiği iddia edildi.

Fatih Portakal’ın sunduğu FOX TV Ana Haber’de, Özgür Özel'in isminin de adaylar arasında geçtiğini ileri sürdü.

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen'in isimleri konuşuluyor.

Toplantıda milletvekillerinin Cumhurbaşkanı aday profilini tarif ettiği ve isim telaffuz ettikleri belirtildi. Toplantıda Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen’in ismi geçerken sürpriz bir isim daha söylendi. “Günün sürprizi” olarak değerlendirilen ismin CHP’li Özgür Özel olduğu belirtildi.

Bugün basına kapılı yapılan CHP Grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak ve cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi verildi. 

TBMM'nin açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen oturumda  Özgür Özel, "Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gecesini Ilgaz tünelinde geçirmiştir" sözleri TBMM'de tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

ETİKETLER

chpözgür özeladaylıkiddia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24