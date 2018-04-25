CHP'li Bekaroğlu: Akşener, 'büyük ittifak'a razı olacak

'Sıfır baraj ittifakı”nın kurulması için çalıştıklarını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili "Sayın Akşener, öyle tahmin ediyorum ki bu ‘büyük ittifak’a herkes girmese bile oldukça büyük olabilecek şekilde, bu ittifaka razı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi. 15 CHP’li milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Bekaroğlu, eleştirilerin seviyesinin düştüğünü ve “algı operasyonu” yapıldığını söyledi.

"Onları düşman olarak görmüyoruz"

Hükümetin “İktidarda kalmazsak yok olacağız” endişesi taşıdığını ileri süren Bekaroğlu, “Biz iktidara geleceğiz ve bir devri sabık falan yaratmayacağız. Adaleti tesis edeceğiz. Onlar gibi davranmayacağız. Bu kadar korkmalarına gerek yok. Biz onları düşman görmüyoruz. Onlar bizim siyasi rakiplerimiz; biz fikirlerimizi anlatacağız, onlar da anlatsınlar, bölmesinler” dedi.

“Biz ‘büyük ittifak’ta ısrar istiyoruz, ‘sıfır baraj ittifakı’nın olması için gayret gösteriyoruz” diyen Bekaroğlu, “Sayın Akşener, öyle tahmin ediyorum ki bu ‘büyük ittifak’a herkes girmese bile oldukça büyük olabilecek şekilde, bu ittifaka razı olacak. Bu ittifak, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurduğu tuzağı bozacak. Dolayısıyla Meclis çoğunluğunu alacağız öncelikle” şeklinde konuştu. (DHA)