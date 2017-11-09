T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Özel: Allah kimseyi MHP'nin durumuna düşürmesin

"CHP olarak baraj konusunda açık çekimizin arkasındayız"

09 Kasım 2017 20:04

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye için yüzde 10 seçim barajı ağırdır" açıklamasıyla ilgili olarak, "Allah kimseyi, MHP'nin düştüğü tarihi tutarsızlık, çelişki, çaresizlik ve perişanlık durumuna düşürmesin. Biz CHP olarak baraj konusunda açık çekimizin arkasındayız. Biz alacağı oy neyse, gelecek dönem MHP burada olsun isteriz" dedi.

"Yüzde 10 baraj ne zamandır ağır? MHP anketlerde barajın altına indiğinden beri mi ağır?" sorusunu yönelten Özel, CHP'nin yüzde 25 oyu varken de, kendisini en güçlü hissettiği zaman da barajı siyasi rakipleri bertaraf etme aracı olarak ahlâklı bulmadıklarını vurguladı.

TIKLAYIN - Bahçeli'den "MHP, barajın altında" anketlerine ilişkin açıklama: Yüzde 10 çok ağır, düşürülmeli

Seçim barajının sıfır olması gerektiğini dile getiren Özel, istikrar aranacaksa, yüzde 1'i geçen her partinin Meclis'te temsil edilmesi gerektiğini söyledi. 

Özel, "Yıllardır Kenan Evren anayasasının imkân tanıdığı seçim barajına dayananlar, birileri Meclis'e gelmesin diye baraj arkasına sığınanlar, 7 Haziran'da halkın 80 milletvekillik teveccühünü, 1 Kasım'da 40'a düşürenler, şimdi 30 milletvekili seviyelerine gelip gelecek seçimde grup olamama tehlikesi görenler 'barajı kaldıralım' diyor. Allah kimseyi, MHP'nin düştüğü tarihi tutarsızlık, çelişki, çaresizlik ve perişanlık durumuna düşürmesin. Biz CHP olarak baraj konusunda açık çekimizin arkasındayız. Biz alacağı oy neyse, gelecek dönem MHP burada olsun isteriz. Elbette kalksın varsın. Bir ibret grubu olarak orada dursun, 80 vekillik grup bu hale geldi. En katı baraj savunucusu barajı 5'e indirtti, kıl payı geldi diye demokrasi tarihinde o grubu orada görmek isteriz" diye konuştu.

ETİKETLER

Özgür ÖzelDevlet BahçeliMHPCHPseçim barajıTBMM

İlgili Haberler

CHP'den seçim barajı önerisi

"Israrla seçim barajı aranıyorsa belki yüzde 3 düşünülebilir"

MHP: Seçim barajı için elimizi çabuk tutalım, yüzde 10'un acısını en fazla çeken partiyiz

"Bizim kafamızda çok şey var ama siyasi iktidar ne diyecek, onu görmemiz lazım"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24