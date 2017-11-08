CHP'den seçim barajı önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yüzde 10 seçim barajı Türkiye için çok ağır" açıklamasıyla ilgili olarak, "Seçim barajının olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Israrla seçim barajı aranıyorsa belki yüzde 3 düşünülebilir" dedi.

Tezcan, "Barajlı siyaset, seçim, barajlı demokrasi demektir. Barajlı demokrasi de eksik veya olmayan demokrasidir. Seçim barajının olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Seçim barajı hiç olmamalıdır. Israrla seçim barajı aranıyorsa belki yüzde 3 düşünülebilir. Ama arzu edilen hiç olmaması" diye konuştu.

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MHP lideri Bahçeli, partisinin baraj sorunu olmadığını belirterek, erken seçimden yana olmadıklarını ifade etmişti. Bahçeli, yüzde 10 seçim barajının Türkiye için çok ağır olduğunu, uzlaşma ile yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.