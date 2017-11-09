MHP: Seçim barajı için elimizi çabuk tutalım, yüzde 10'un acısını en fazla çeken partiyiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Başbakan Binali Yıldırım’ın, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin seçim barajıyla ilgili açıklamalarını doğru anladığını ifade ederek, “Baraj konusunda Sayın Başbakan’ın ifadeleri doğru. Esasında aynı şeyi söylüyorlar. Bütün partiler biraraya gelip tartışılmalı. Direkt, ‘Yüzde 10 barajı düşsün’ şekliyle bir yaklaşım biçimi yok, sıcak bakma var, fakat yüzde 10’un devamına da sıcak bakma var. Teklifi görmek lazım. 2019’a az kaldı elimizi çabuk tutalım” dedi.

Yalçın, "Geçmişte yüzde 10’un acısını en fazla çeken siyasi partiyiz biz. O yüzden ittifak da yaptık. 2002’de baraj altı kaldık, acısını biz çektik" diye konuştu.

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Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Yalçın, seçim barajıyla ilgili şunları söyledi:

"Siyasi iktidar ne diyecek, görmemiz lazım"

Uyum yasaları içinde yer alacak her konu ile alakalı çalışma içerisine girdik. Ama bunların hepsi ham, üzerinde konuşulmayı bekleyen hususlar. Seçim Yasası, Siyasi Partiler Yasası hususunda MHP’nin bir birikimi ve hazırlığı vardır. Uyum yasalarını iktidar kamuoyuna getirecek. Diğer siyasi partilere sunacak, ondan sonra da görüş ve düşüncelerimizi aktaracağız. Bizim beklentimiz bu. Bizim kafamızda çok şey var, hazırız. Ama siyasi iktidar ne diyecek, onu görmemiz lazım.

"Erken seçimi doğru bulmuyoruz"

Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkanımızın söylemeye çalıştığını gayet doğru anlamış. Tam da kendisinin ifade ettiği gibi. Bizim söylediğimiz uyum yasalarının bir an evvel gelmesi, 2019 hazırlığının da bir an evvel bitirilmesi. 2019 hazırlığı yapılırken de bir erken seçimin söz konusu olmaması. Erken seçimi biz de doğru bulmuyoruz. Sebebi, önce büyük bir sistem değişikliği gerçekleşecek ve buna iki yılımız var. 2019’a anca yetişir düşüncesi içindeyiz. Bunlarla uğraşırken yeni bir erken seçime ihtiyaç duyulacağını düşünmüyoruz. Önce kurumları bu yeni düzene oturtmalıyız.

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"Baraj için konsensüs sağlanmalı"

Bir an evvel bir araya gelip, bütün siyasi partiler bunu tartışacağız. Sayın Genel Başkanımız, ‘5 mi olur, 7 mi olur yoksa 10’da mı kalır. Bakalım, göreceğiz’ derken işte bu tartışmaya işaret ediyordu. Artık bunu konuşalım istiyoruz biz. Söylemeye çalıştığımız bu. Yoksa direkt, ‘Yüzde 10 barajı düşsün’ şekliyle bir yaklaşım biçimi yok. Ama ona sıcak bakma var, doğru, fakat yüzde 10’un devamına da sıcak bakma var. Bu neye bağlı. Şarta bağlıyoruz. Partiler kendi aralarında görüşecekler, konsensüs nerede sağlanıyorsa, ortak akıl nerede sağlanıyorsa ona göre hareket etmek istiyoruz.

"2002'de baraj altı kaldık"

Geçmişte yüzde 10’un acısını en fazla çeken bir siyasi partiyiz biz. O yüzden ittifak da yaptık. 2002’de baraj altı kaldık. Acısını biz çektik ama bu temel gerçeğe rağmen MHP, teröre bulaşmış siyasi unsurların Meclis’e girmemesi ve yönetiminde istikrarın sağlanması adına buna sıcak baktı. Söylediğimiz unsurlar Meclis’e girmeyi başardılar. Bu durumda yüzde 10 barajının da anlamı kalmıyor. O zaman bir tartışalım bakalım. MHP üzerinde yaratılan baraj korkusu algısı bazı siyasi partilere husumet besleyen belli mahfillerin çıkışları. Her seçim öncesinde MHP baraj altı gösteriliyor zaten. Şu anda yapılan da odur. Her baraj altı dediğinde de seçimde baraj üstü olduğumuzu da defalarca ispatladık.