Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, seçim barajıyla ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım, “İstikrar için önemli, seçim yasasıyla görüşülebilir. Meydanlarda barajı düşürme vaadinde bulunmadık. Partilerden gelecek talepleri değerlendiririzama bizim böyle bir vaadimiz yok” dedi. Yıldırım "Cumhurbaşkanlığı sisteminde barajlık mesele yok" ifadelerini kullandı.

Diplomatik temaslar için ABD'de bulunan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yapacağı görüşmede Fethullah Gülen'in iadesinin tekrar isteneceğini söyledi. Yıldırım, ABD ile ilişkilerin "mükemmel olmadığını" belirtirken "Sorunları geride bırakmak istiyoruz" dedi.

ABD'de konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamarından satır başları şöyle:

"Barajın yüzde 10 olarak muhafaza edilmesinin esprisi ne, yönetimde istikrar. Yönetimde istikrar açısından barajın yüzde 10 olarak devam etmesi düşünülebilir. Ancak temsilde adalet noktasında seçim sistemi topyekun değiştirilecekse o zaman bütün bu meselelerin birlikte ele alınması gerekir.

Bu konular diğer partiler tarafından gündeme getirilirse biz de gayet tabii ki her türlü öneriyi birlikte oturur, değerlendiririz. Artılarıyla, eksileriyle değerlendirir, karar veririz. Yani tek başımıza değiliz ki 'kalksın, artsın, eksilsin' demek çok anlamlı olmaz.

Seçim kampanyamızda doğrusunu isterseniz seçim barajına yönelik bir taahhütte bulunmadık. Anayasa değişikliği kampanyasında bu sistem değişikliği ile Türkiye’de sürekli iktidar, sürekli istikrar döneminin başlayacağını, artık zayıf iktidarlar döneminin sona ereceğini söyledik."

"Amerika ile ilişkilerimizin mükemmel düzeyde olduğunu söylememiz doğru olmaz. Ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların artık geride bırakılması, geleceğe odaklanılması yönünde düşüncelerimizi muhatabımıza aktaracağız."

"(MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin seçim barajıyla ilgili sözleri) Bu konular diğer partiler tarafından gündeme getirilirse biz de gayet tabii ki her türlü öneriyi birlikte oturur, değerlendiririz. Artılarıyla, eksileriyle değerlendirir, karar veririz. Yani tek başımıza değiliz ki 'kalksın, artsın, eksilsin' demek çok anlamlı olmaz."

"ABD ile sorunları geride bırakmak istiyoruz"

Yıldırım, ABD ile ilişkilerin mükemmel olmadığını belirtirken "Amerika ile ilişkilerimizin mükemmel düzeyde olduğunu söylememiz doğru olmaz. Ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların artık geride bırakılması, geleceğe odaklanılması yönünde düşüncelerimizi muhatabımıza aktaracağız" ifadesini kullandı.

“Gülen için iade talebini yenileceğiz”

Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yapacağı görüşmede Fethullah Gülen'in iadesinin tekrar isteneceğini söyledi ve "Bizim tarafımızdan bütün her şey, eldeki bütün bilgiler, belgeler gönderildi. Bu bakımdan yeni bir belge sunma ihtiyacı yok. Gereğinden fazla da belge sunuldu diyebilirim. Bundan sonra bekletimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili makamlarının harekete geçmesidir" dedi.

“Uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor”

Yıldırım, 16 Nisan referandumu sonrası yapılması gereken yasalarla ilgili olarak da şunları söyledi:

Uyum yasalarıyla ilgili hazırlık çalışmaları şu anda devam ediyor. Her parti kendi açısından bir hazırlık çalışması yapıyor. AK Parti'de oluşturduğumuz bir komisyon var. Bu komisyon şimdi tüm mevzuatı tarıyor. 16 Nisan referandumundan sonra yapılan değişikliklere uygun bir şekilde hangi kanunlarda değişiklik yapılması gerektiğinin taramasını yapıyor. Bunlarla ilgili değişiklik teklifleri Meclis'e getirilecek ve görüşülecek.

Rıza Sarraf sorusuna cevap

Yıldırım, ABD'de tutuklu yargılanan Rıza Sarraf ile ilgili de "27 Kasım’da duruşması var. Bakalım ne olacak" dedi.

Olağanüstü güvenlik önlemleri

Yıldırım, "ABD seyahatinde sizin için alınan olağanüstü güvenlik önlemlerini neye bağlıyorsunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Olağanüstü güvenlik tedbirleri geçmişte cumhurbaşkanımızın ziyaretinde yaşananlar yüzünden olduğunu tahmin ediyorum. Orada yaşananlar yüzünden fazla tedbir alınmış olabilir. Bizim fazladan tedbir talebimiz olmadı."