CHP'li Oran: Vagus.tv yasalaşmayan teklifle mi kapatıldı?

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, soundcloud.com’un ardından vagus.tv’nin de kapatılmasının, henüz TBMM’den geçerek yasalaşmayan internet sansür yasasının pratikte Türk Telekom tarafından yaşama geçirildiği sonucunu ortaya koyduğunu savundu.

Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Urla’daki villalarınıza dair imar değişikliği içerikli olduğu anlaşılan ve size ait olduğu belirtilen telefon görüşmesini yayınlayan soundcloud.com sitesinin erişime engellenmesinin ardından dün de vagus.tv’nin aynı akıbete uğramasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

CHP’li Oran’ın Başbakan’a yönelttiği sorular şöyle:

TİB’in görev tanımı

Umut Oran, Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

“Soundcloud.com’un 23 Ocak’ta söz konusu telefon kaydını yalanlamışından bir gün sonra erişim engellenirken siteden yapılan duyuruda yer alan, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı işleminin tarih ve sayısı ile vagus.tv’dekinin aynı olmasının gerekçesi nedir?”

“Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB), hükümet veya hükümet üyelerinin AKP yöneticilerinin, yakınlarının isimlerinin geçtiği her türlü yolsuzluk haberinin yayınlanmasını önlemek gibi bir görevi var mı?”

“TİB’in erişimi engellediği sitelerdeki duyuruda yer alan “İstanbul CBS’nin 16/01/2014 tarih ve 2012/656 sayılı koruma tedbir kararının” birebir bir içeriği nedir? Bu karara yapılan bir itiraz yok mudur? Söz konusu savcılık kararının akıbeti ne olmuştur?”

“Soundcloud.com ve vagus.tv sistemindeki kapatmanın Türk Telekom A.Ş. tarafından yapıldığı bilgisi doğru mudur? Türk Telekom bu işlemi hangi mevzuata, hangi makamın emrine dayanarak yaptı?”

“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) mevcut kuralları dolayasıyla şirketler belli bir ücret karşılığında hizmet sunmaktadır. Ancak İnternet Servis Sağlayıcılarının (ISS) kendiliklerinden belli sitelere karşı bloklama, erişimi engelleme yetki ve görevleri var mıdır?”

“Bugün Türkiye’de şu anda web sitelerine karşı birisi TİB tarafından diğeri de Türk Telekom tarafından yaşama geçirilen iki katlı bir bloklama, sansür uygulaması mı yaşanmaktadır?”

‘Yasa yürürlüğe çıkmadan uygulamaya mı geçti?’

“URL engelleme devreye alınmış mıdır? URL engelleme devreye alındı ise konuyla ilgili kanun daha TBMM’den geçmeden nasıl uygulanabilmiştir? Bu keyfi durumunu sorumlusu kimdir? Bu kapatma, engelleme kararları nedeniyle görevini ihmal eden, kötüye kullanan var mıdır, haklarında hangi adli idari işlemler yapılmıştır?”

“URL engelleme tüm siteye değil de sadece belli bir habere, linke konulabilecekken bütün sitenin erişiminin engellenmesinin gerekçesi nedir?”

“PEN Amerika tarafından 22 Ocak 2014’te yapılan açıklamaya göre getireceğiniz yeni internet yasası ile Türkiye’nin internet sansüründe bir bölge lideri olacağı eleştirisi doğru mudur? Türkiye’nin internet sansüründe İran'ın bile gerisine düşeceği uygulamaları getirmekte niçin bu kadar ısrarcısınız?”