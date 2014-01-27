T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vagus.tv, TİB kararıyla engellendi!

Vagus.tv internet sitesi, TİB kararıyla engellendi. Genel Yayın Yönetmeni Serdar Akinan, olaya Twitter'dan tepki gösterdi

27 Ocak 2014 01:25

Gazeteci Serdar Akinan’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Vagus.tv internet sitesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla TİB tarafından kapatıldı. TİB’in internet sitesinde erişim engellerinin sorgulandığı sayfada vagus.tv için “Bu İnternet sitesi (vagus.tv) hakkında İstanbul CBS'nin 16/01/2014 tarih ve 2012/656 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından KORUMA TEDBİRİ uygulanmaktadır." denildi.

Serdar Akinan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Şaşırdık mı? Hayır? Vagus.tv engellendi...:) ulaşılamıyor...Neden? Bir düşünün bakalım... Vagus.TV adresi artık yasaklı... :) Ayda 1.5-2 milyon tekil ziyaretçinin geldiği Vagus neden engelli?” dedi.

 

ETİKETLER

vagus tvtibengellendiiletişimtelekomünikasyonsansürserdar akinanhaber
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2014-01-27T01:25:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/vagustv-tib-karariyla-engellendi,249396","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/vagustv-tib-karariyla-engellendi,249396"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24