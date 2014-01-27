Vagus.tv, TİB kararıyla engellendi!

Gazeteci Serdar Akinan’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Vagus.tv internet sitesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla TİB tarafından kapatıldı. TİB’in internet sitesinde erişim engellerinin sorgulandığı sayfada vagus.tv için “Bu İnternet sitesi (vagus.tv) hakkında İstanbul CBS'nin 16/01/2014 tarih ve 2012/656 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından KORUMA TEDBİRİ uygulanmaktadır." denildi.

Serdar Akinan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Şaşırdık mı? Hayır? Vagus.tv engellendi...:) ulaşılamıyor...Neden? Bir düşünün bakalım... Vagus.TV adresi artık yasaklı... :) Ayda 1.5-2 milyon tekil ziyaretçinin geldiği Vagus neden engelli?” dedi.