Erişimi engellenen ‘Soundcloud’ Meclis gündeminde

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Latif Topbaş’a ait olduğu iddia edilen telefon görüşme kaydının yayınlanmasının ardından www.soundcloud.com sitesine erişimin engellenmesini Meclis gündemine taşıdı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren CHP Genel Başkan yardımcısı Umut Oran, “24 Ocak 2014 tarihinde www.soundcloud.com sitesine bakmak isteyenler erişimin; İstanbul 1 No’lu Hakimliğin (TMK 10 maddesi ile görevli) 16 Ocak 2014 tarih ve 2012/656 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kararıyla engellendiğini gördüler” dedi.

Tedbir niçin 24 Ocak’ta uygulandı?

Oran’ın Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

- Soundcloud.com sitesi niçin engellendi? Söz konusu mahkeme kararının tam içeriği nedir?

- Soundcloud.com sitesine 23 Ocak 2013’te erişilirken, 2012 tarihli bir karar niçin 24 Ocak 2014 tarihinde uygulandı ve erişim engellendi?

Telefon görüşmesi kaydı sonrası rastlantı mı?

- Sizin M. Latif Topbaş isimli birisi ile yaptığınız telefon konuşmasına ait olduğu belirtilen ses kaydının dün siteye yüklenmesinin hemen ardından erişime kapatma kararının uygulanması rastlantı mıdır?

Görüşmeyi yapan siz misiniz?

- Ses kaydı yayınlanan söz konusu görüşmeyi yapan siz misiniz?

Villalar sizin mi?

- İzmir Urla Hacılar Koyu’ndaki 8 adet villadan ikisinin size ait olduğu doğru mudur?

- 1. Derece SİT alanı iken inşaat yapabilmek amacıyla alanın 3. Derece SİT alanına dönüştürülmesi sizin bilgi ve talimatınız sayesinde mi yapıldı?

- Söz konusu SİT alanı değişikliği için olumlu yönde görüş veren bilim adamları kimlerdir? Bu bilirkişilere toplam 130 bin TL rüşvet verildiği doğru mudur, bu yönde herhangi bir adli-idari işlem yapıldı mı, yapıldıysa sonucu ne olmuştur