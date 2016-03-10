CHP'li Oran: Ehliyet değişiminden Maliye’nin kasasına 312 milyon lira girecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP’li Umut Oran’ın bilgi edinme kapsamında 15 TL karşılığında değişimine başlanan yeni ehliyetlerle ilgili sorusuna ehliyet bedelinin 2 TL, 13 TL’nin ise ‘Değerli Kâğıt Bedeli’ olarak Maliye Bakanlığına aktarıldığı yanıtını verdi. Gelen yanıtı değerlendiren Umut Oran, “Maliye Bakanlığı 2015 yılında değerli kâğıt bedeli olarak vatandaşlardan 611,2 milyon TL tahsil etti. Öyle anlaşılıyor ki ehliyetlerin değişiminden de bu paranın yarıdan fazlası olan 312 milyon TL kazanacak. Yani aslında tam bir AB uyumu bahane ‘değerli’ ehliyet şahane durumu yaşıyoruz” dedi.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı CHP’li Umut Oran’ın vatandaşın yasal zorunluluk olarak ehliyetini değiştirmek zorunda kalacağı için 2 TL’nin neden Türk Polis Teşkilatı Vakfı’na yatırıldığını, zorunlu bağışın yasak olup olmadığı yönünde İçişleri Bakanlığı’na yaptığı bilgi edinme başvurusuna yanıt Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) geldi.

Ehliyet bedeli aslında sadece 2 TL

EGM Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı Yunus Avcı, ehliyetlerin değişimi için vatandaşın ödediği 15 TL’den 13 TL’sinin Maliye Bakanlığı hesabına “Değerli Kâğıt Bedeli” olarak yatırıldığını, kalan 2 TL’nin ise ‘bağış’ değil ‘bedel’ olarak Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na aktarılacağını bildirdi.

Bu durumda 24 milyon vatandaşın ehliyetini değiştirmesi söz konusu olduğu için Maliye Bakanlığı ‘Değerli Kâğıt Bedeli’ olarak 312 milyon TL kazanacak, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın kasasına da bu işten 48 milyon TL girecek.

EGM yanıtında, ehliyet değişimi nedeniyle vatandaşın zorunlu olarak yatıracağı 48 milyon TL’nin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nca nerelerde, hangi amaçla kullanılacağı sorusuna ise sadece “Vakıf, gelirlerini resmi senedinde belirtilen amaçlar doğrultusunda sarf etmektedir” yanıtının verilmesi dikkat çekti. Yanıtta, vatandaşın iki ayrı bankaya giderek parayı yatırdığı neden daha fazla banka ile anlaşma yapılmadığı yönündeki sorusu içinse “Tavsiye edilen hususlar değerlendirilecektir” denilmekle yetinildi.

Umut Oran’ı aldığı yanıt üzerine yaptığı değerlendirme şöyle:

“Maliye Bakanlığı 2015 yılında değerli kâğıt bedeli olarak vatandaşlardan 611,2 milyon TL tahsil etti. Öyle anlaşılıyor ki ehliyetlerin değişiminden de bu paranın yarısından fazlasını kazanacak. Yani aslında AB uyumu bahane ‘değerli’ ehliyet şahane! AB’ye uyum kapsamında ehliyetler ve kimlik belgeleri değiştirildiğinde bu bir zorunluluk olduğu için vatandaşın kart için ödeyeceği 2-3 TL dışında para ödememesi gerekir çünkü zaten bütün işlemler sanal ortamda yapılıyor. Üstelik vatandaş sağlık raporu için de ayrıca ödemek zorunda kalacak. Ama bütçe açıklarını işte bu şekilde vatandaşın adımını attığı her alandan para toplayarak kapatmaya, dolaylı vergileri sürekli olarak artırarak kapatmaya çalışıyorlar.”

15 TL'ye düşürülmüştü

TBMM’de 12.7.2013 tarihinde kabul edilen 6495 sayılı Torba Kanun ile AB’ye uyum açısından ehliyetlerin değiştirilmesine karar verildi. Söz konusu kanunun tasarı aşamasında ehliyetlerin yenilenmesi için vatandaşlardan 89 TL alınmak istendi, ancak kamuoyu tepkisinin yanı sıra 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın konuyu TBMM gündeminde takip etmesi sayesinde söz konusu bedel 89 TL’den 15 TL’ye düşürülmüştü