Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), birçok kolaylığı beraberinde getiren e-sınav uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalara hız verdi. Bu çerçevede 18 ilde e-sınavla ehliyet alınabilecek.

Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre, hâlihazırda Ankara ve Eskişehir’de toplam 5 sınav merkezinde Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavı elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Ancak uygulamadan verimli sonuç alınması üzerine MEB, aralarında İstanbul ve Bursa’nın da bulunduğu 16 büyükşehirde daha ehliyet için e-sınav merkezi açma kararı verdi.

Yeni e-sınav merkezlerinin 2016 yılının ilk çeyreğinde hizmete girmesi planlanıyor. Böylece Türkiye genelinde ehliyet sınavları, İstanbul’da 2 tane olmak üzere, 18 ilde toplam 22 e-sınav merkezinde yapılmaya başlanacak.

Ayda 3 bin 360 kişi giriyor

Haftada 840, ayda 3 bin 360 sürücü kursiyerinin elektronik ortamda ehliyet sınavına alındığını kaydeden bakanlık yetkilileri, e-sınav yapılan aday sayısının yeni merkezlerle birlikte çok daha artacağını ifade etti.