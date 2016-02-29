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Yaşam

18 ilde e-sınavla ehliyet alınabilecek

İstanbul’da 2 tane olmak üzere, 18 ilde toplam 22 e-sınav merkezinde yapılmaya başlanacak

29 Şubat 2016 09:29

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), birçok kolaylığı beraberinde getiren e-sınav uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalara hız verdi. Bu çerçevede 18 ilde e-sınavla ehliyet alınabilecek. 

Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre, hâlihazırda Ankara ve Eskişehir’de toplam 5 sınav merkezinde Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavı elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Ancak uygulamadan verimli sonuç alınması üzerine MEB, aralarında İstanbul ve Bursa’nın da bulunduğu 16 büyükşehirde daha ehliyet için e-sınav merkezi açma kararı verdi.

Yeni e-sınav merkezlerinin 2016 yılının ilk çeyreğinde hizmete girmesi planlanıyor. Böylece Türkiye genelinde ehliyet sınavları, İstanbul’da 2 tane olmak üzere, 18 ilde toplam 22 e-sınav merkezinde yapılmaya başlanacak.

 

Ayda 3 bin 360 kişi giriyor

 

Haftada 840, ayda 3 bin 360 sürücü kursiyerinin elektronik ortamda ehliyet sınavına alındığını kaydeden bakanlık yetkilileri, e-sınav yapılan aday sayısının yeni merkezlerle birlikte çok daha artacağını ifade etti.

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