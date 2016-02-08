Ehliyet başvurularında ‘2 lira krizi’

1 Ocak’tan itibaren başvuruları yapılan yeni ehliyetleri almak için bankalara 15 lira yatırılması gerekiyor. Bazı bankalar, kurumla anlaşmaları olmadığı için bu ücretin 13 lirasını alırken, ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler, uzun sıralar bekledikten sonra başka bir bankaya 2 lira yatırması gerekiyor.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre Yeni ehliyet başvurusu için gerekli evraklardan biri de bankaya yatırılması gereken 15 lira. Bu paranın 13 lirası kart bedeli için, kalan 2 lira ise Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı için yatırılıyor.

Bazı bankalar, hem Maliye Bakanlığı hem de Vakıf ile anlaşmalı olduğu için 15 liralık ödemenin tamamını alabiliyor. Ancak kimi bankalar, yalnızca Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmasından dolayı yalnızca 13 lirayı alıyor ve kalan kısım için başka bir bankaya gidilmesi gerekiyor.

Sürücü kursu firmaları bu durum nedeni ile yoğun şikayetler aldıklarını belirtirken, bu konuda sorun yaşayan vatandaşlardan V.Y. yaşadıklarını şöyle anlattı:

“15 lirayı bankaya yatırmak için Ziraat Bankası’na gittim. Hazırladığım 15 lirayı vezne görevlisine uzattım. Ancak yalnızca 13 lirayı kendilerinin alabileceğini, Vakıf’ın payı olan 2 liranın, anlaşması olan başka bir bankaya yatırılması gerektiğini söyledi. Önce duruma şaşırdım. Ancak yapacak da bir şey yoktu. Bu kez 2 lirayı ödemek için Halkbank’a gittim.”



Hangi bankalar 15 liranın tamamını alabiliyor?



Akbank

Aktif Yatırım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Anadolubank

Finansbank

ING Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Şekerbank

Tekstilbank

Türkiye Finans Katılım Bankası

Halk Bankası

Vakıflar Bankası

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Hangi bankalar 13 lira alıyor?



Ziraat Bankası

Türkiye İş Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

Garanti Bankası

HSBC

Denizbank

Citibank

Ziraat Katılım Bankası

Alternatifbank

Arap Türk Bankası

Burgan Bank

Fibabanka

Odea bank a.ş.

Turkishbank

Turkland Banka