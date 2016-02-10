Bakanlıktan ehliyet için gereken sağlık raporunda ücret muammasına yanıt

Sağlık Bakanlığı ehliyet için gereken sağlık raporu ücretlerindeki karışıklığa ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, devlet hastanelerinde ‘tek hekim sağlık’ raporunun 50 lira, ‘sağlık kurulu raporlarının’ ise 200 liraya alınacağını söyledi.

Sağlık raporunun, özel hastanelerde 60 liraya, devlet hastanesinde ise 200 liraya mal olduğu haberleri dün basına yansımıştı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Bakanlık, aile hekiminin muayenesi sonucu kişide uzmanlık gerektirecek bir sağlık probleminin tespit edilmesi durumunda, kişi söz konusu uzmanlık dallarının bulunduğu sağlık kuruluşlarına sevk edileceğini belirtti. Bu aşamada sağlık kuruluşunun basamağına göre aşağıdaki ücret tarifesi uygulanacak.

Tek Hekim Sağlık Raporu*

Devlet hastaneleri 50 TL

Üniversite hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastaneleri 75 TL

Sağlık Kurulu Raporu*

Devlet hastaneleri, 200 TL

Üniversite hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastaneleri 300 TL.

Sağlık kurulu raporu, 5 ayrı branşta uzman hekimden oluşan kurul tarafından veriliyor. Bu rapor için yapılan tetkiklerin yanı sıra ilave tetkiklerden de ek bir ücret talep edilmiyor.

Yine yönetmenliğe göre bazı durumlarda yapılması gereken zekâ testi de sürücü belgesi almak isteyen adayların hepsine uygulanmayacak.

Uzmana sevk edilebilirler

Ancak hekimler tarafından muayene sırasında; “ağır akıl hastalığı”, “demans”, “kişilik bozukluğu” ve “uyuşturucu madde bağımlılığı” gibi bir durumun tespit edilmesi halinde, psikiyatri muayenesi hariç raporu düzenlenerek kişi psikiyatri uzmanına sevk edilecek.

Bunun üzerine kişinin sevk edildiği psikiyatri uzmanının gerekli görmesi halinde zekâ testi yapılır. Bu testin sonucunun “79 ve altı” çıkması halinde kişinin sürücü belgesi alamayacağına karar verilir.

*Tek Hekim Raporu: Hastanelerde kurula girmeksizin bir hekim tarafından verilen raporu

**Sağlık Kurulu Raporu: İleri tetkiklerin gerektiği durumlarda birden çok uzmanın oluşturduğu kurulun verdiği sağlık raporu.