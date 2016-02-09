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Ehliyette ücret karmaşası

Sağlık raporu özel hastanede 60 liraya, devlet hastanesinde ise 200 liraya alınıyor

09 Şubat 2016 11:58

Ehliyet başvuranları için sağlık raporu artık aile hekimlerinden alınabilecek. Ancak raporda olması gereken tetkiklerin çoğu 'Aile Sağlığı Merkezleri'nde yapılamıyor. Aile hekimleri, devlet hastanesine sevk edebiliyor ancak burada da ilginç bir durum var. Sağlık raporu, özel hastanede 60, devlet hastanesinde 200 liraya mal oluyor.

NTV’de yer alan habere göre; yönetmeliğe göre aile hekimleri kişinin zekasını ölçmesi hatta psikiyatrik durumunu değerlendirmesi gerekiyor. Uyku apnesi, gece körlüğü, duyu kaybı ve epilepsi de sağlık raporu için ölçülmesi gereken rahatsızlıklar arasında. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, muayene bulgularıyla anlaşılamayacak durumlarda, kişinin doldurduğu beyan formunun geçerli olduğunu belirtiyor.

Ehliyet için sağlık raporunda dikkat çeken diğer konu da ücret karmaşası. Rapor, Aile Sağlığı Merkezleri'nde ücretsiz veriliyor. Özel hastanelerde ücret 60 liradan başlıyor. Devlet hastaneleri ise özel hastanelerden daha pahalı, 200 lira.

Yönetmelik 1 Ocak'tan bu yana uygulanıyor. Aile hekimleri uygulamanın yürüyebilmesi için yönetmelikte değişiklik bekliyor. 

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