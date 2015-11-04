CHP'li Mustafa Balbay: Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam başarıya götürecek insanların önünü açardım

1 Kasım seçimlerinde oylarını arttıramayan CHP'de lider değişikliğine işaret eden seslerin sayısı artıyor. CHP'nin seçim sonuçlarına bir eleştiri de İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’dan geldi. Balbay kurultaya işaret ederek, genel başkanlık için aday olup olmayacağı konusunda, “İlle de genel başkan olayım derdim yok. Örgütün sağduyusuna, toplumun ortak aklına göre hareket edeceğim” dedi.

DHA’dan Elif Demirci’nin haberine göre; CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, yüzde 25 oy alıp 134 vekille Meclis’e giren partisinde kurultayın umut olduğunu söyledi. Balbay, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna "Ben öyle bir noktada olsam başarıya götürecek insanların göreve gelmesi için önünü açardım ama böyle bir şey istemek hakkım da haddim de değil" dedi. Balbay, "Kurultayda aday mısınız?" sorusuna da "İlle de genel başkan olayım derdim yok. Örgütün sağduyusuna, toplumun ortak aklına göre hareket edeceğim" yanıtını verdi.

“Seçmen ülkeyi yönetecek parti olarak CHP’yi değil AKP’yi gördü”

CHP İzmir Milletvekili Balbay, Kılıçdaroğlu’na Temmuz ayında 132 milletvekiliyle yaptığı toplantıda söylediği sözlerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"7 Haziran’da psikolojik üstünlük bizim elimizdeydi. AKP’nin eline meclis başkanlığı verilince psikolojik üstünlük sona erdi. Dedim ki ’parlamentoyu çalışmaya zorlayalım.’ Her gün saat 15.00’da gidelim. Ayrıca ’AKP ile koalisyon görüşmeleri çok uzarsa AKP’nin planının parçası oluruz’ dedim. ’Masada kalmak deyimi çok geniş anlamlıdır’ dedim.

1 Kasım’da gördük ki HDP ve MHP’ye oy veren seçmenin yüzde 25’i, ’biz ülkeyi yönetecek bir partiye oy verelim’ dedi. Ülkeyi yönetecek parti olarak CHP’yi değil AKP’yi gördüler. Önümüzde olağan kurultay var. Bu kurultayda yön, yöntem yönetim belirleyelim. Biz yıllardır 20-25 bandı arasındaysak burada bir sorun var. HDP ve MHP’nin yüzde 25 oy kaybettiği bir ortamda gücünü korumak önemlidir ama yetmez. Gücünü korumak geride kalmak demektir. AKP İzmir’de bile oyunu 5 arttırmışsa bunu masaya yatırmamız gerekir.

Toplumun tüm kesimlerinden oy almamız lazım. Bizim sağdan oy almamız için sağdan adaylar getirmemiz yetmez. Sağa güven vermemiz lazım. Yoksa sonuç, Rize’de 3-0, Yozgat’ta 3-0 olmazdı. Bu olağanüstü bir fırtınaydı. Biz, seçmenin sessizliğini hayra yormak istedik. Demek ki bu sessizlik böyle bir fırtınanın sessizliğiymiş."

“Örgütün sağduyusunu toplumun ortak aklını dinliyorum”

Balbay, önümüzdeki günlerde düşünceleri "Sevgili Türkiye" başlığı ile 60 sayfada açıklayacağını, kurultayla parti içindeki enerjiyi dışa çevirmek gerektiğini anlatacağını belirterek, "Şu anda örgütü ve toplumu dinliyorum. Düşüncelerini alıyorum. Yapılanları küçümsemiyorum ama toplumsal algının önemine dikkat çekiyorum. CHP 35 ilden milletvekili çıkaramamışsa bu çok önemlidir.

Bu çağ değişti ve bu çağın değerlerini yakalamamız gerekir. Şimdi böyle bir çıkışın vaktidir. Aldığımız oyun böyle bir mücadeye değer bir oy olduğunu görüyorum. CHP tabanını biliyorum. Kılıçdaroğlu’na ayrıca saygı gösteren herkes dahil tüm tabanla çok iyi bir zeminim var" dedi.