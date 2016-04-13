CHP'li Mehmet Bekaroğlu: AKP'li Metiner'in Esra Mungan'a yönelik sözleri insanlıkla bağdaşmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, "Esra Mungan elimi sıkmadı; psikolojik tedaviye ihtiyacı var" sözleriyle nedeniyle AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Tutuklu ve Hükümlü Hakları Alt Komisyon Başkanı Mehmet Metiner'e tepki gösterdi. "Metiner'in sözü kabul edilemez, hakaret niteliğinde, milletvekilliği ve insanlıkla bağdaşmaz bir sözdür" diyen Bekaroğlu, "Metiner, böylesine hakaret niteliğinde bir cümle kullanarak aslında her şeyden önce TBMM’yi küçük düşürmüştür. Kendisini kınıyorum. Bu durum aynı zamanda Metiner ve Partisinin hak ve özgürlük anlayışının ve kibirli hallerini ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Metiner, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu incelemesinde “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza verdiği için tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan’ın kendisini görmesine rağmen elini sıkmadığını söylemişti. “PKK’lılar bile bana bu tepkiyi koymadılar. Ama Boğaziçi gibi saygın bir üniversitenin öğretim üyesi olan sayın Mungan beni görür görmez akademik kariyeriyle bağdaşmayan bir tepki koydu” diyen Metiner, “Psikolojik tedaviye ihtiyacı var” demişti.

Bekaroğlu'nun konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Cezaevleri Alt Komisyonu Başkanı Mehmet Metiner’in, cezaevi ziyareti sırasında elini sıkmayan ve kendisi ile görüşmeyen akademisyen Esra Mungan için söylemiş olduğu “psikolojik tedaviye ihtiyacı var” sözü kabul edilemez, hakaret niteliğinde, milletvekilliği ve insanlıkla bağdaşmaz bir sözdür.

Bu durum, “Sayın Metiner sanırım yaptığı görevin farkında değil” demekle geçiştirilmezse. Metiner ve mensup olduğu parti insanları aşağılamaktan, ötekileştirmekten vazgeçmelidir.

Sayın Mungan’ın tepkisi normaldir, kanımca maruz kaldıkları haksızlığı bu şekilde tepki ile ifade etmiştir.

Bir milletvekili olan Metiner, TBMM adına cezaevlerindeki şartları incelemek üzere orada bulunuyor. Böylesine hakaret niteliğinde bir cümle kullanarak aslında her şeyden önce TBMM’yi küçük düşürmüştür. Kendisini kınıyorum. Bu durum aynı zamanda Metiner ve Partisinin hak ve özgürlük anlayışının ve kibirli hallerini ortaya koyuyor."