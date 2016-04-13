Prof. Gençay Gürsoy'dan AKP'li Metiner'e: Esra Mungan Gürsoy, kimin elini sıkmaya değer olduğunu iyi bilir

Mehmet Metiner’e yanıt

Prof. Gençay Gürsoy

Dün T24'te, AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in TBMM Tutuklu ve Hükümlü Hakları Alt Komisyonu Başkanı sıfatıyla Bakırköy Kadın Cezaevi'ni ziyareti sırasında, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza verdiği için tutuklu bulunan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, eşim Esra Mungan Gürsoy’a, elini sıkmadığı gerekçesiyle “psikolojik tedaviye ihtiyacı var” diyerek hakaret ettiği haberini okudum.

Mehmet Metiner, TBMM Tutuklu ve Hükümlü Hakları Alt Komisyonu başkanı olarak, kendisine yanıt veremeyecek konumda bulunan bir kadın tutukluya, bir psikoloji hocasına elini sıkmadığı nedeniyle , “psikolojik tedaviye ihtiyacı var“ diyerek ve bunu bir medya organında ilan ederek, iktidar milletvekili olmanın koruyucu kalkanının arkasına saklanıp, bırakın temsil ettiği komisyonun uyması gereken etik kuralları, yerleşik ahlak kurallarının da dışına çıkmış , kişilik haklarını çiğnemiş ve suç işlemiştir.

Mehmet Metiner bununla da kalmamış, başkanlık yaptığı komisyonun üyesi olan HDP’li bir kadın milletvekili ile “can ciğer kuzu sarması kucaklaştıklarını gördüm” diyerek, barış talep eden bir bildiriye imza koyduğu için “terör örgütü propogandası “ yapmakla suçlanan Esra Mungan Gürsoy aleyhinde, aklınca savcıya ek delil sunmaya kalkmıştır. Mehmet Metiner’i iyi tanıyan Esra Mungan Gürsoy, kimin elini sıkmaya değer olduğunu iyi bilir. Bu ülkede bağımsız ve tarafsız yargının işler hale geleceği günlerde Mehmet Metiner elbet bunun hesabını verecektir.