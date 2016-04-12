AKP'li Metiner: Esra Mungan elimi sıkmadı; psikolojik tedaviye ihtiyacı var!

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Tutuklu ve Hükümlü Hakları Alt Komisyon Başkanı Mehmet Metiner, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu incelemesinde “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza verdiği için tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç Esra Mungan’ın kendisini görmesine rağmen elini sıkmadığını söyledi. “Beni görmesiyle avluyu terk edip kaçması bir oldu hiddetle ve şiddetle” diyen Metiner, Mungan’ın inceleme heyetinde yer alan HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan’la samimiyetini, “Burcu Hanımla can ciğer kuzu sarması kucaklaştıklarını gördüm” diye tanımladı. “PKK’lılar bile bana bu tepkiyi koymadılar. Ama Boğaziçi gibi saygın bir üniversitenin öğretim üyesi olan sayın Mungan beni görür görmez akademik kariyeriyle bağdaşmayan bir tepki koydu” diyen Metiner, “Psikolojik tedaviye ihtiyacı var” dedi.

TBMM Tutuklu ve Hükümlü Hakları Alt komisyon Başkanı Metiner’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"Ben Esra Mungan’ı tanımam bilmem. HDP’li vekil Burcu Hanımla can ciğer kuzu sarması kucaklaştıklarını gördüm. Ben de komisyon başkanı olarak diğer tutuklu hükümlülerin elini sıktıktan sonra hanımefendinin elini sıkmak istedim. Kendisi avluda duruyordu. Beni görmesiyle avluyu terk edip kaçması bir oldu. Hiddetle ve şiddetle yüzü mosmor oldu. Kim bu Hanımefendi dedim. Bu Esra Mungan dediler, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. ‘Niye dedim peki bu şekilde görüp kaçtı’? Çünkü gördü tanıdı. Boğaziçi üniversitesinde salın bir üniversitesinde bir öğretim görevlisinin tavrı bu. Terör bildirisine imza koyduğu için içeride tutuklu olarak bulunuyor. Bizi tanıdığı için çok medeni tepki gösterdi. Bu öğretim üyesini bu tepkiyi hiç yakıştıramadım. Ama tabi kendi tavrıdır. PKK’lı tutuklu ve hükümlülerle aynı koğuşta kalıyor. PKK’lılar bile bana bu tepkiyi koymadı. Ama Boğaziçi gibi gibi saygın bir üniversitenin öğretim üyesi olan sayın Mungan beni görür görmez kendi akademik kariyeriyle bağdaşmayan bir tepki koydu. İlginç yani. Hiç konuşmadı orada oturdu tutuklu ve hükümlülerle konuştuk. Masaya oturmadı . Bence psikolojik tedaviye ihtiyacı var.”