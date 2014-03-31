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Çankaya'dan gelen oylar farkı eritti, CHP 20 yıl sonra Ankara'yı alacak mı?

Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, çeyrek yüzyıldır görülmemiş bir yarışa sahne oluyor. Farkın eridiği Başkent'te, Çankaya ve Yenimahalle'den gelecek oylar bekleniyor

31 Mart 2014 05:46

30 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 30 olarak telaffuz edilen "psikolojik sınır"ı aşamayan CHP, sosyal demokratların 20 yıl önce kaybettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni MHP kökenli adayı Mansur Yavaş'la geri almaya çalışıyor. Sandıklar kapandıktan yaklaşık 4 saat sonra zafer ilan eden Yavaş'a Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 4 dönemdir kazanan ve 5. kez aday olan AKP adayı Melih Gökçek'in "Hadi ordan" cevabını vermesinden sonra Çankaya ve Yenimahalle'den gelen oylarla CHP aleyhindeki fark eridi ve başabaş duruma gelindi. Ankara'da sonucu belirleyecek oyların geleceği ilçeler Çankaya ve Yenimahelle olduğu için, CHP seçmeninin güçlü olduğu bu ilçeler ana muhalefet partisinin umudunu artırıyor.  CHP'li Yavaş, saat 02:00'de yaptığı açıklamada  "3 bin 200 oy öne geçtik. 50-100 bin fark olacak muhtemelen" dedi.

30 Mart seçimlerinde sonuçlar büyük oranda belli olurken, Ankara çeyrek yüzyıldır görülmemiş bir heyecana sahne oluyor. Saat 02:00 itibarıyla CHP adayı Mansur Yavaş farkı önce 9 bin oya kadar kadar düşürdü, ardından başabaş duruma gelindi. CHP’nin kalesi olarak bilinen Çankaya ilçesinde sayılmamış yaklaşık 200 bin oy var.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Mansur Yavaş, “Çankaya’da yüzde 70’in üzerinde oy potansiyelimiz var, Yenimahalle’de 40-50. Bu oylar sayıldığında büyük bir ihtimalle kazanıyoruz" dedi. Yavaş, 02:00'de Halk TV'ye bağlanarak "Şu anda 3 bin 200 oy öne geçtik. 20-30-50 bin, 100 bin oy fark olacak muhtemelen" dedi. Yavaş, "Size yarın sabah itibarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı diyebilir miyiz" sorusuna "Evet" cevabını verdi.

Öte yandan, CHP'nin Ankara'da oy farkını kapadığı anlarda, Mansur Yavaş'ın seçim ofisinde çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu:

Ayrıntılar geliyor...

 

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