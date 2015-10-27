CHP'li Mahmut Tanal: Polisten aldığım darbeler sonucu hastahanedeyim, suç duyurusunda bulunacağım

Koza İpek grubuna kayyum atanması ve Kanaltürk ve Bugün TV yayınlarının kesilmesinin karşısında durmak için kuruma desteğe giden CHP Milletvekili Mahmut Tanal polisten aldığını söylediği darbeler sonrası hastaneye gitti, rapor aldı. CNN Türk canlı yayınına bağlanan Tanal, kendisini darp eden polisler hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Gün boyunca, yönetimlerine kayyum atanan Koza-İpek Holding bünyesindeki Bugün TV ve Kanaltürk kanallarının bulunduğu binada bulunan CHP'li Tanal, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, "Emniyet mensupları hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Kolumdan yara aldım. Arbede esnasında üzerime saldırdılar, bina dışında. Burada bir darp vardır" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, kişisel Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: