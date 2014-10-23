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Politika

CHP'li Kuşoğlu'ndan 11 maddede iç güvenlik paketi

TBMM gündemine alınan iç güvenlik yasa taslağı, bölge Komutanlıklarının kaldırılması hedefleniyor. Büyük illere İl Jandarma Komutanı olarak general verilmesi düşünülüyor

23 Ekim 2014 01:31

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TBMM’ye gelmesi beklenen iç güvenlik yasa taslağı hakkında bilgi verdi. Buna göre, “KKK kadrosundan kullanılmakta olan Jandarma Genel Komutanlığı için ‘orgeneral’ kadrosu veriliyor. Böylece en üst komutanlığının Jandarma sınıfından olması sağlanacak. Mülki amirler jandarma ve sahil güvenlik personelinin disiplin amiri oluyor”.

Kuşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “ 175 yıllık Jandarma teşkilatı birkaç kişinin masa başı icraatlarıyla siyasetin bir kurumu haline getirilmek istenmektedir” eddi.

“Muhaberat devletine evrilmeye çalışılmaktadır” diyen Kuşoğlu, “ Emniyet, MİT ve diğer istihbarat ve güvenlik kuruluşlarını AKP’lileştiren iktidar Jandarmayla ilgili de çalışmalar başlatmıştır” diye konuştu.

 Kuşoğlu, İçişleri Bakanlığı taslağındaki değişikliklerin özetini şöyle sıraladı:

1.“İl ve ilçe Jandarma Komutanlarını ve Daire Başkanlarını” İçişleri Bakanının ataması öngörülmektedir.

2.Valiler İl Jandarma Komutanı hariç diğer personeli görevden uzaklaştırabilecektir.

3.Bölge Komutanlıklarının kaldırılması hedeflenmektedir. Bu değişiklikle büyük illere İl Jadarma Komutanı olarak general verilmesi düşünülmektedir.

4.Kaymakamlara Jandarmayı denetleme yetkisi verilecektir.

5.Vali ve Kaymakamlara Jandarmaya sicil verme yetkisi verilecektir.

6.Jandarma personelinin izne ayrılması mülki amirin onayına bağlanacaktır. 

7.Sahil Güvenlik Komutanlığındaki subayların atanma ve yer değiştirilmelerinde İçişleri Bakanı yetkili kılınacaktır.

8.Vali ve Kaymakamlara Sahil Güvenlik personelini değerlendirme yetkisi verilecektir.

9.Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin görevden uzaklaştırılmasında İçişleri Bakanı yetkili kılınmaktadır.

10.KKK kadrosundan kullanılmakta olan Jandarma Genel Komutanlığı için “orgeneral” kadrosu verilmekte, böylece en üst komutanlığının Jandarma sınıfından olması sağlanmaktadır. Mülki amirler jandarma ve sahil güvenlik personelinin disiplin amiri olmaktadır.

11.Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin kıyafeti İçişleri Bakanlığınca belirlenecektir.

 

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