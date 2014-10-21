Davutoğlu, iç güvenlik paketi ve sekiz saatlik Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları anlattı

Jandarmada atamalar, askerden alınıp İçişleri Bakanlığı'nın onayına bırakılıyor ve jandarmanın üniforması değişiyor. Pasaport ve ehliyet verme yetkisi Emniyet'ten alınıp, Nüfus İşleri Müdürlüğü'ne veriliyor. Molotof kokteyli resmen saldırı silahı sayılacak ve bonzai uyuşturucu kapsamına alınacak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ise yeni düzenlemeler yapılacak...

Hükümetin üzerinde çalıştığı iç güvenlik reform paketinin ayrıntılarını Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP grup toplantısında açıkladı. Davutoğlu, dün saat 14:40'ta başlayıp gece saat 23:00 sularında sona eren Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlarla ilgili detayları da grup toplantısında paylaştı.

Davutoğlu'nun açıkladığı reform paketi ve Bakanlar Kurulu kararlarının ayrıntıları şöyle:

Ehliyet ve pasaportu emniyet değil, nüfus idaresi verecek

Türkiye vatandaşları yapılacak düzenlemenin ardından ehliyet ve pasaportu Emniyet'ten değil, Nüfus ve Vatandaşlık İdaresi'nden alacak.

Doğum, evlenme, boşanma ve ölüm bildirimleri kolaylaşacak

Vatandaşların, evlenme, boşanma, ölüm ve doğum gibi bildirimleri yapmak için bizzat Nüfus İdaresine gitmesine gerek kalmayacak.

İsimler, mahkemeye gitmeden, tek dilekçeyle değişecek

Vatandaşlar, isimlerini ve soyadlarını değiştirmek istediklerinde, mahkemeye gitmelerine gerek kalmayacak. Nüfus İdaresi'ne verilecek tek bir dilekçeyle, vatandaşların istedikleri isim ve soyadı kullanmalarının önü açılacak.

Nüfus kayıt ve ikametgah belgeleri internetten

Vatandaşların nüfus kayıt ve ikametgah belgelerinin muhtarlıklar yerine, internet üzerinden, e-devlet sisteminden almalarının önü açılacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik atamaları İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor

Mevcut sistemde atamaların Yüksek Askeri Şura tarafından yapıldığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda sistem değiştiriliyor. Atamaları yapma yetkisi İçişleri Bakanlığı'na veriliyor.

Jandarmanın üniforması değişecek

Jandarmanın mevcut üniforması değişecek. Jandarmanın kıyafetini İçişleri Bakanlığı belirleyecek.

Gözaltı süresi



Polise 24 saat gözaltı yapma hakkı veriliyor. Ancak bu yetki için üst amir ya da mülki amirden onay alma ve savcıya bilgi verme şartı getiriyor. Savcı gerek görürse, bunu 48 saat uzatabilecek. Zanlı en geç 4 günde Hakim karşısına çıkarılacak.



İstihbari dinlemelere denetim artacak



İstihbarat alanında teknik takip ve dinleme gibi önlemler konusunda denetim arttırılacak. Denetimi İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra, Başbakanlık Teftiş Kurulu yapacak. Ayrıca Meclis'te 17 kişilik komisyona da rapor sunulacak.



Önleyici kısa dinlemelerde Meclis Komisyonu rapor tutacak



Herhangi bir suçun önlenmesi için önleyici kısa süreli bir istihbarat dinlemesinin yapılması halinde, bu dinlemeler TBMM’de bütün partilerin katıldığı komisyonda değerlendirilecek, rapor altına alınacak.



Şiddete dönüşen her türlü eylem suç sayılacak



Yapılan izinli gösterilere müdahale eden, saldırıda bulunan gruplar engellenecek. Şiddete dönüştüren her türlü eylem suç sayılacak.



Molotof resmen saldırı silahı olacak



Molotof kokteyli konusunda yasalardaki muğlaklık ortadan kaldırılacak, molotof resmen saldırı silahı kapsamına alınacak.



Maske ile gösteri yapmak suç olacak



Gösterilerde, yüzünü kapatmak suç sayılacak. Gösteri alanına silahla girilmesine izin verilmeyecek. Gösteri alanına silahla girdiği saptananlara verilen ceza arttırılacak.



Mala zarar verenler, bedelini ödeyecek



Toplumsal olaylarda verilen zararlar, suçluya rücu edilecek. Bu rücu zaman aşımına tabii olmayacak.



Bonzai uyuşturucu sayılacak, uyuşturucu imal ve satışı terör suçu olacak



Bonzai, tıpkı eroin gibi uyuşturucu kapsamına alınacak. Uyuşturucu imal ve satışı suçu, terör suçları kapsamına alınacak.



Sosyal medyaya denetim geliyor



Sosyal medyaya şiddet çağrısı yapan ve nefret söylemi yayan yayınlar konusunda denetim ve ceza geliyor.



Evde ifade dönemi başlıyor



Engelli, hasta, yaşlılar için ifadelerini evlerinde vermelerinin önü açılacak. Karakola ya da mahkemeye gelmelerine gerek kalmayacak.



TBMM'de Kolluk Gözetim Komisyonu kurulacak



TBMM'de kurulacak Kolluk Gözetim Komisyonu ile, kolluk kuvvetlerinin kendilerine verilen yetkiyi kötüye kullanıp kullanmadıkları denetlenecek. Komisyona Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Barolar Birliği ve üniversitelerden temsilciler de destek verecek.



AB uyum komisyonundan geçecek



Yapılacak olan tüm reformlar, önce TBMM AB Uyum Komisyonu'ndan geçirilerek, AB mevzuatına uyumu sağlanacak.



İş güvenliği düzenlemesi geliyor



İş sağlığı ve güvenliği konusunda yeni bir düzenleme yapılacak.



Kişisel verilerin korunması



Kişisel verilerin korunması kanununda düzenleme yapılacak.



Patent düzenlemesi



Patent haklarının güvenceye alınması için yeni düzenleme yapılacak.



Sanal ticarete düzenleme



Elektronik ticaretin düzenlenmesi için yasal çalışma yapılacak.