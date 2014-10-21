İç Güvenlik Yasa tasarısını Davutoğlu grupta açıklayacak

Bakanlar Kurulu çalışmaya devam ediyor. Uzun zaman sonra ilk kez Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama olmayacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu, yarın (21 Ekim Salı) AK Parti grubunda İç Güvenlik Yasa Tasarısını açıklayacak.

Hükümet, 36 kişinin öldüğü Kobanê'ye destek eylemleri sırasında çıkan olayların ardından bir güvenlik paketi hazırlamaya karar verdi.



Toplumsal olaylarda polisin müdahale yetkilerini arttıracağı duyurulan paketin ayrıntılarını Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı.

Molotof bomba sayılacak

Buna göre; molotof bomba sayılacak, gösterilerde maske ile yüzünü kapatanlar anında gözaltına alınacak, polis savcılık izni olmadan makul şüphe gördüğü durumlarda arama yapabilecek.

Davutoğlu sözkonusu reformun "polisiye tedbirler paketi" olmadığını söyledi. AB ve dünya standartlarında önlemler getirileceğini belirten Davutoğlu "Suç işleyenin de, işlediği suç da yanına kâr kalmamalı. Aksi takdirde insanları suça teşvik etmiş oluruz" dedi.

