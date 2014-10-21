T24 LogoT24 Logo
Politika

İç Güvenlik Yasa tasarısını Davutoğlu grupta açıklayacak

Bakanlar Kurulu toplantısının saat 23.00'e kadar devam edeceği, Bülent Arınç'ın açıklama yapmayacağı belirtildi

21 Ekim 2014 00:30

Bakanlar Kurulu çalışmaya devam ediyor. Uzun zaman sonra ilk kez Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama olmayacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu, yarın (21 Ekim Salı) AK Parti grubunda İç Güvenlik Yasa Tasarısını açıklayacak.

Hükümet, 36 kişinin öldüğü Kobanê'ye destek eylemleri sırasında çıkan olayların ardından bir güvenlik paketi hazırlamaya karar verdi.

Toplumsal olaylarda polisin müdahale yetkilerini arttıracağı duyurulan paketin ayrıntılarını Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı.

 

Molotof bomba sayılacak

 

Buna göre; molotof bomba sayılacak, gösterilerde maske ile yüzünü kapatanlar anında gözaltına alınacak, polis savcılık izni olmadan makul şüphe gördüğü durumlarda arama yapabilecek.

Davutoğlu sözkonusu reformun "polisiye tedbirler paketi" olmadığını söyledi. AB ve dünya standartlarında önlemler getirileceğini belirten Davutoğlu "Suç işleyenin de, işlediği suç da yanına kâr kalmamalı. Aksi takdirde insanları suça teşvik etmiş oluruz" dedi. 
 

ETİKETLER

bakanlar kuruluahmet davutoğluiç güvenlik yasa tasarısımolotofbomba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24