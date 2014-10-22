'İç Güvenlik Reform Paketi' ne getiriyor?

'İç Güvenlik Reform Paketi'ne göre polis artık savcı izni olmaksızın amirinin onayıyla istediği kişiyi 24 saat gözaltına alabilecek. Molotof kokteyli saldırı silahı kabul edilecek, Jandarma da İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor

TBMM Adalet Komisyonu’nda bulunan yargı paketinde de polisin dinleme, arama, el koyma yetkisi genişletilmişti. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Davutoğlu’nun açıkladığı 'İç Güvenlik Reform Paketi'nde polise 24 saat gözaltı yetkisi verildiği anlaşıldı.

- Mevcut durum: Polis şüpheliyi savcının emriyle 24 saat gözaltında tutabiliyor. Savcının süreyi uzatabilmesi hakimin kararıyla oluyor. Savcının önüne gelen bir kişi en geç 48 saat içinde hakim karşısına çıkarılmak zorunda.

- Pakette ne var? Yeni düzenleme bütün silsileyi neredeyse bir kademe aşağıya çekiyor. Polise 24 saat gözaltı yapma hakkı veriliyor. Bu yetki üst amir ya da mülki amirden onay alma ve savcıya bilgi verme şartıyla kullanılabilecek. Savcı gözaltı süresini 48 saat uzatabilecek. Savcılığa gelen şüpheli en geç 4 günde hakim karşısına çıkarılacak.

‘Avrupa'da da böyle’

Başbakan Davutoğlu, polise 24 saat gözaltı süresi yetkisiyle bilgi aktarırken yurt dışından da örnekler verdi: "İngiltere'de 36 saat, Almanya'da 24 saat muhafaza amaçlı, 48 saat adli amaçlı gözaltı var. Fransa'da polis 24 saat gözaltında tutabiliyor, savcı 48 saat tutabiliyor. Avusturya'da polis azami 48 saat tutabiliyor. İtalya'da polis 24, savcı 96 saat, İspanya'da polis 3 gün, Belçika'da 48 saat , Danimarka'da 24 saat gözaltında tutabiliyor ve 4 güne kadar çıkabiliyor. Polonya'da polis 48 saat, Bulgaristan'da polis 24 saat, savcı 72 saat. Bizde emniyet müdürlüğümüzün bir yetkisi yok. Ne suç işlemiş olursa olsun aldığımda, kaydı tutuyor, savcılığa sevkediyor."

Zarar ödemede zaman aşımı yok

- Mevcut durum: Şu anda haksız fiil eylemlerinde zaman aşımı süresi 1 ile 5 yıl arasında.

- Pakette ne var?

Eylemlerde kamu ve özel kişi mallarına verilen zarardan doğan tazminatı zararı veren kişi ödeyecek. Bu ödemelerde zaman aşımı olmayacak. Yeni yasa tüm zaman aşımı sürelerini ortadan kaldırıyor.

Maskeyle eylem yapana ağır ceza

- Mevcut durum: Son zamanlarda gösterilerde de sıkça karşılaşılan yüzü kapalı eylemcilere ve elinde pompalı tüfek bulunanlara TCK'ya göre 6 aydan 3 yıla kadar olan hapis cezası veriliyor.

- Pakette ne var?

Maskeyle yüzünü kapatarak toplantı ve gösteriye katılmak artık suç kapsamında değerlendirilecek. Yüzünü gizleyerek suç işleyen kişiler bundan sonra suçlunun tanınmamak için alacağı tedbirler kapsamında değerlendirilecek. Gösteri alanına silahla girilmesine izin verilmeyecek. Yeni yasayla birlikte alt sınırı 2.5 yıl, üst sınırı ise 4 yıla kadar hapis olarak yükseltilecek.

Molotof saldırı silahı sayılacak

- Mevcut durum: TCK'da yakıcı ve patlayıcı madde olarak değerlendirilen molotof kokteyli, Yargıtay içtihatlarında silah sayılmış bireysel kullanımına 8, örgütlü kullanımına 12 yıla kadar hapis öngörülmüştü.

- Pakette ne var?

Molotof, saldırı silahı olarak değerlendirilecek. Yasaya girdiği takdirde polis molotofa karşı silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Telefon dinlemelerine sıkı denetim geliyor

- Mevcut durum: Son günlerde Türkiye'nin gündemini sık sık meşgul eden dinlemelerle ilgili denetimler halihazırda ancak talimatla İçişleri Bakanlığı müfettişlerince denetleniyor.

- Pakette ne var? Herhangi bir suçun önlenmesi için önleyici kısa süreli bir istihbarat dinlemesinin yapılması halinde, bu dinlemeler TBMM’deki partilerin katıldığı komisyonda değerlendirilecek ve kayıt altına alınacak. Bundan sonra hem bakanlık hem de Başbakanlık Teftiş Kurulu talimata gerek olmadan dinlemeleri sürekli denetleyecek. Burada en büyük değişiklik ise tüm dinlemelerle ilgili Meclis'e hesap verilecek olması. Artık tüm dinlemeler TBMM'deki komisyon tarafından bilinecek.

Atama yetkisi YAŞ’ta değil İçişleri Bakanlığı’nda olacak

- Mevcut durum: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda atamalar Yüksek Askeri Şura kararıyla yapılıyor.

- Pakette ne var?

Atamalar ve sicille ilgili yetkiler İçişleri Bakanlığı'nda olacak. Askeri konular dışındaki her türlü konuda yetki İçişleri Bakanlığı'na geçiyor. Jandarmanın kullandığı üniforma da değişiyor. Üniformayı İçişleri Bakanlığı belirleyecek.

Okul önünde satana 30 yıl

- Mevcut durum: Bonzai, mevcut yasalarda 'eroin' ya da 'kokain' gibi tanımlanmamış durumda. Halihazırda uyuşturucu imal ve satışı yapan kişi 5 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılıyor.

- Pakette ne var?

Bonzai, tıpkı eroin ve kokain gibi uyuşturucu olarak değerlendirilecek. Uyuşturucu imal ve satışı suçu terör suçları kapsamına alınacak. Bonzai ya da herhangi bir uyuşturucu okul çevrelerinde satılıyorsa yakalanan kişiye verilecek ceza iki kat arttırılacak. Okul çevresinde uyuşturucu maddeleri satan kişilere 30 yıla kadar hapis var.